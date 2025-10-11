00:04 ()
Норвегия - Израиль 11 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 11-10-2025 18:00
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27182
11 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Норвегия
Израиль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Израиль, которое состоится 11 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Израиль
1 Норвегия вр Эрьян Нюланд
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
17 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
5 Норвегия зщ Давид Мёллер Вольфе
6 Норвегия пз Патрик Берг
8 Норвегия пз Сандер Берге
18 Норвегия пз Тело Осгор
23 Норвегия пз Андреас Шельдеруп
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Израиль вр Даниэль Перец
5 Израиль зщ Идан Начмиас
12 Израиль зщ Став Лемкин
2 Израиль зщ Элазар Даса
3 Израиль зщ Рой Ревиво
8 Израиль пз Дор Перец
15 Израиль пз Элиэль Перец
11 Израиль пз Оскар Глух
10 Израиль пз Манор Соломон
20 Израиль нп Дан Битон
9 Израиль нп Тай Барибо
Главные тренеры
Норвегия Столе Сольбаккен
Израиль Ран Бен-Шимон
История личных встреч
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Израиль2 : 4Норвегия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур Норвегия11 : 1
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Норвегия1 : 0
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 4-й тур 0 : 1Норвегия
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур Норвегия3 : 0
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Израиль2 : 4Норвегия
08.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 6-й тур Израиль4 : 5
05.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 5-й тур 0 : 4Израиль
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Израиль1 : 0
06.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 3-й тур 1 : 3Израиль
25.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа I. 2-й тур Израиль2 : 4Норвегия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Словакия26
2
Плей-офф
Северная Ирландия23
3 Германия23
4 Люксембург20
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария26
2
Плей-офф
Косово23
3 Швеция21
4 Словения21
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания37
2
Плей-офф
Шотландия37
3 Греция33
4 Беларусь30
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция26
2
Плей-офф
Исландия23
3 Украина21
4 Азербайджан21
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания26
2
Плей-офф
Грузия23
3 Турция23
4 Болгария20
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия26
2
Плей-офф
Армения23
3 Венгрия21
4 Ирландия21
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды513
2
Плей-офф
Польша510
3 Финляндия610
4 Литва63
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия515
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния57
4 Кипр65
5 Сан-Марино60
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия515
2
Плей-офф
Италия49
3 Израиль59
4 Эстония53
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония511
2
Плей-офф
Бельгия410
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания58
3 Сербия47
4 Латвия54
5 Андорра50
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия513
2
Плей-офф
Чехия613
3 Фарерские острова69
4 Черногория66
5 Гибралтар50

Отзывы и комментарии к матчу

