23:26 ()
Свернуть список

США U20 - Марокко U20 12 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 12-10-2025 22:00
12 Октября 2025 года в 23:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/4 финала
США U20
Марокко U20

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США U20 - Марокко U20, которое состоится 12 Октября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США U20
Марокко U20
История личных встреч
09.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала США U203 : 0
05.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 3-й тур 2 : 1США U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 2-й тур США U203 : 0
30.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа E. 1-й тур США U209 : 1
05.06.2023 U20 ЧМ-2023 - финальный раунд 1/4 финала США U200 : 2
10.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала Марокко U202 : 1
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур 1 : 0Марокко U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 2Марокко U20
28.09.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 1-й тур Марокко U202 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
4 : 0
Колумбия U20
ЮАР U20
3 : 1
Япония U20
Франция U20
0 : 1 ДВ
Парагвай U20
Норвегия U20
0 : 1 ДВ
США U20
Италия U20
3 : 0
Марокко U20
Южная Корея U20
2 : 1
1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20
11.10
Мексика U20
Аргентина U20
12.10
США U20
Марокко U20
12.10
Норвегия U20
Франция U20
13.10
1/2 финала
Winner QF 3
Winner QF 4
15.10
Winner QF 1
Winner QF 2
15.10
За 3-е место
Loser SF 1
Loser SF 2
18.10
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
20.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close