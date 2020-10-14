Андорра - Сербия 14 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Сербия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Андорра
Сербия
Главные тренеры
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 4-й тур
|3 : 0
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 7-й тур
|2 : 2
|09.09.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 5-й тур
|2 : 0
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 4-й тур
|3 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 3-й тур
|0 : 1
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 7-й тур
|0 : 1
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 6-й тур
|0 : 5
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 5-й тур
|0 : 1
|10.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 4-й тур
|3 : 0
|07.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа K. 3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|3
|6
| 2
Плей-офф
|Северная Ирландия
|3
|6
|3
|Словакия
|3
|6
|4
|Люксембург
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Косово
|3
|4
|3
|Словения
|3
|2
|4
|Швеция
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Украина
|3
|4
|3
|Исландия
|3
|3
|4
|Азербайджан
|3
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Турция
|3
|6
|3
|Грузия
|3
|3
|4
|Болгария
|3
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|3
|9
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|3
|4
|3
|Армения
|3
|3
|4
|Ирландия
|3
|1
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Италия
|5
|12
|3
|Израиль
|6
|9
|4
|Эстония
|6
|3
|5
|Молдавия
|5
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|6
|12
| 2
Плей-офф
|Бельгия
|5
|11
|3
|Уэльс
|5
|10
|4
|Казахстан
|6
|6
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Албания
|6
|11
|3
|Сербия
|5
|7
|4
|Латвия
|6
|5
|5
|Андорра
|6
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0