Андорра - Сербия 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур
Андорра
Сербия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Андорра - Сербия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур, оно проводится на .

Составы команд
Андорра
Сербия
Главные тренеры
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 4-й турСербия3 : 0Андорра
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 7-й тур2 : 2Андорра
09.09.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи0 : 0Андорра
06.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 5-й тур2 : 0Андорра
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 4-й турСербия3 : 0Андорра
07.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 3-й турАндорра0 : 1
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 7-й турСербия0 : 1
09.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 6-й турСербия0 : 5
06.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 5-й тур0 : 1Сербия
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 4-й турСербия3 : 0Андорра
07.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 3-й тур0 : 0Сербия
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

Отзывы и комментарии к матчу

