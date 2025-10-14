21:45 ()
Испания - Болгария 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Испания
Болгария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Болгария, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Болгария
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщПедро Порро
3ИспаниязщРобен Ле Норман
4ИспаниязщПау Кубарси
22ИспаниязщМарк Кукурелья
6ИспанияпзМикель Мерино
18ИспанияпзМартин Субименди
20Испанияпз Педри
10ИспаниянпХесус Родригес
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпЙереми Пино
21БолгарияврСветослав Вуцов
6БолгариязщВиктор Попов
5БолгариязщКристиан Димитров
13БолгариязщЭмил Ценов
2БолгариязщХристиян Петров
18БолгарияпзИвайло Чочев
10БолгарияпзРадослав Кирилов
8БолгарияпзАдриан Краев
16БолгарияпзМарин Петков
4БолгарияпзИлия Груев
11БолгариянпКирилл Десподов
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
БолгарияИлиан Илиев
История личных встреч
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турБолгария0 : 3Испания
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й турИспания2 : 0
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й тур0 : 6Испания
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турБолгария0 : 3Испания
08.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. Финал2 : 2 5 : 3Испания
05.06.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/2 финалаИспания5 : 4
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 3-й турБолгария1 : 6
07.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 2-й тур3 : 0Болгария
04.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа E. 1-й турБолгария0 : 3Испания
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчи4 : 0Болгария
06.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиБолгария2 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

