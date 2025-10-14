21:45 ()
Латвия - Англия 14 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-10-2025 20:45
Стадион: Даугава (Рига, Латвия), вместимость: 10461
14 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
Латвия
Англия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Англия, которое состоится 14 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа K. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Даугава (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Англия
1ЛатвияврКришьянис Звиедрис
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
11ЛатвияпзРобертс Савалниекс
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
10ЛатвияпзЯнис Икауниекс
8ЛатвияпзРенарс Варслава
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
18ЛатвиянпДарио Шитс
1АнглияврДжордан Пикфорд
2АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщДжон Стоунз
6АнглиязщМарк Гехи
14АнглиязщДжед Спенс
21АнглияпзЭллиот Андерсон
4АнглияпзДеклан Райс
7АнглияпзБукайо Сака
15АнглияпзМорган Роджерс
11АнглияпзМаркус Рашфорд
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ГерманияТомас Тухель
История личных встреч
24.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 2-й турАнглия3 : 0Латвия
11.10.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 7-й турЛатвия2 : 2
09.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 6-й тур1 : 0Латвия
06.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 5-й турЛатвия0 : 1
10.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 4-й турЛатвия1 : 1
07.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиЛатвия0 : 0
09.10.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиАнглия3 : 0
09.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 6-й тур0 : 5Англия
06.09.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 5-й турАнглия2 : 0
10.06.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиАнглия1 : 3
07.06.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа K. 3-й тур0 : 1Англия
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча восьмого тура к ЧМ-2026: Латвия — Англия. Это соперники по группе K. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия36
2
Плей-офф
Северная Ирландия36
3 Словакия36
4 Люксембург30
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария39
2
Плей-офф
Косово34
3 Словения32
4 Швеция31
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция39
2
Плей-офф
Украина34
3 Исландия33
4 Азербайджан31
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания39
2
Плей-офф
Турция36
3 Грузия33
4 Болгария30
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия39
2
Плей-офф
Венгрия34
3 Армения33
4 Ирландия31
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия512
3 Израиль69
4 Эстония63
5 Молдавия50
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония612
2
Плей-офф
Бельгия511
3 Уэльс510
4 Казахстан66
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия515
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия57
4 Латвия65
5 Андорра61
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

