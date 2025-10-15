Родина - Челябинск 15 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-10-2025 16:00
15 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Челябинск, которое состоится 15 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Хуан Диас
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|24.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|06.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|0 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|2 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|4 : 0
|14.09.2025
|Россия — Лига PARI
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5