Родина - Челябинск 15 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-10-2025 16:00
15 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Родина
Челябинск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Челябинск, которое состоится 15 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Родина
Москва
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Испания Хуан Диас
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Челябинск4 : 0Родина
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Родина2 : 0
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Родина
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Родина2 : 0
24.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Родина
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Челябинск4 : 0Родина
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Челябинск0 : 0
28.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 0 : 0Челябинск
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 2 : 3Челябинск
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Челябинск4 : 0Родина
14.09.2025 Россия — Лига PARI 10-й тур 1 : 1Челябинск
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

