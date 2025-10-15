05:12 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Сокол 15 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-10-2025 18:30
15 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Арсенал Т
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сокол, которое состоится 15 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Черногория Младен Кашчелан
История личных встреч
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1Арсенал Т
06.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Арсенал Т1 : 0Сокол
02.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 17-й тур Сокол1 : 0Арсенал Т
13.11.2023 Россия — Мелбет Первая лига 18-й тур Сокол0 : 3Арсенал Т
08.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Арсенал Т3 : 0Сокол
11.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур Арсенал Т0 : 0Сокол
28.09.2015 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Сокол1 : 1Арсенал Т
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Сокол0 : 0 3 : 1Арсенал Т
17.10.2012 Второй дивизион - Центр 17-й тур Арсенал Т2 : 0Сокол
26.07.2012 Второй дивизион - Центр 3-й тур Сокол1 : 1Арсенал Т
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Арсенал Т2 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1Арсенал Т
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 1 : 0Арсенал Т
25.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 3Арсенал Т
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Арсенал Т2 : 2
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Сокол2 : 2
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Сокол1 : 1Арсенал Т
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур 2 : 0Сокол
23.09.2025 Fonbet Кубок России 1/32 финала 0 : 2Сокол
20.09.2025 Россия — Лига PARI 11-й тур Сокол1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит515
2 Оренбург58
3 Рубин54
4 Ахмат53
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар511
2 Крылья Советов58
3 Динамо М58
4 Сочи53
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх513
2 Спартак М510
3 Ростов54
4 Пари Нижний Новгород53
Группа D
КомандаИО
1 ЦСКА510
2 Локомотив М510
3 Балтика55
4 Акрон55

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close