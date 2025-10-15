Арсенал Т - Сокол 15 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-10-2025 18:30
15 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Сокол, которое состоится 15 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Младен Кашчелан
История личных встреч
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|06.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.11.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|18-й тур
|0 : 3
|08.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|3 : 0
|11.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 0
|28.09.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 0 3 : 1
|17.10.2012
|Второй дивизион - Центр
|17-й тур
|2 : 0
|26.07.2012
|Второй дивизион - Центр
|3-й тур
|1 : 1
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|25.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|2 : 2
|11.10.2025
|Россия — Лига PARI
|14-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Россия — Лига PARI
|13-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|2 : 0
|23.09.2025
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|20.09.2025
|Россия — Лига PARI
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|5
|15
|2
|Оренбург
|5
|8
|3
|Рубин
|5
|4
|4
|Ахмат
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|5
|11
|2
|Крылья Советов
|5
|8
|3
|Динамо М
|5
|8
|4
|Сочи
|5
|3
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|5
|13
|2
|Спартак М
|5
|10
|3
|Ростов
|5
|4
|4
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|5
|10
|2
|Локомотив М
|5
|10
|3
|Балтика
|5
|5
|4
|Акрон
|5
|5