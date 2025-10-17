01:07 ()
Свернуть список

Мидлсбро - Ипсвич Таун 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 21:00
Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 34988
17 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 10-й тур
Мидлсбро
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ипсвич Таун, которое состоится 17 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ипсвич Таун
Ипсвич
Главные тренеры
Уэльс Роб Эдвардс
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1Мидлсбро
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Мидлсбро0 : 2Ипсвич Таун
29.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Мидлсбро2 : 0Ипсвич Таун
02.10.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 11-й тур Ипсвич Таун0 : 2Мидлсбро
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Ипсвич Таун2 : 2Мидлсбро
09.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Мидлсбро2 : 0Ипсвич Таун
23.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Мидлсбро0 : 0Ипсвич Таун
04.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Ипсвич Таун0 : 2Мидлсбро
14.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Мидлсбро4 : 1Ипсвич Таун
20.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Ипсвич Таун2 : 0Мидлсбро
04.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур 1 : 0Мидлсбро
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур Мидлсбро0 : 0
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур 1 : 1Мидлсбро
19.09.2025 Англия — Чемпионшип 6-й тур Мидлсбро2 : 1
13.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур 2 : 2Мидлсбро
05.10.2025 Англия — Чемпионшип 9-й тур Ипсвич Таун3 : 1
30.09.2025 Англия — Чемпионшип 8-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
27.09.2025 Англия — Чемпионшип 7-й тур Ипсвич Таун2 : 1
12.09.2025 Англия — Чемпионшип 5-й тур Ипсвич Таун5 : 0
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Ипсвич Таун2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ковентри Сити919
2
Повышение
Мидлсбро918
3
Плей-офф за повышение
Лестер Сити916
4
Плей-офф за повышение
Престон Норт Энд916
5
Плей-офф за повышение
Сток Сити915
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс915
7 Вест Бромвич Альбион914
8 Миллуолл914
9 Ипсвич Таун813
10 Бристоль Сити913
11 Уотфорд912
12 Суонси Сити912
13 Чарльтон Атлетик912
14 Портсмут912
15 Халл Сити912
16 Бирмингем Сити912
17 Саутгемптон911
18 Рексем910
19 Норвич Сити98
20 Дерби Каунти98
21 Блэкберн Роверс87
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед96
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей96
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед93

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close