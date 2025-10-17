01:08 ()
Свернуть список

Мотор - ГКС Катовице 17 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-10-2025 18:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
17 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Мотор
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мотор - ГКС Катовице, которое состоится 17 Октября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Люблин (Люблин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мотор
Люблин
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Мотор3 : 2ГКС Катовице
16.08.2024 Польша — Экстракласса 5-й тур ГКС Катовице0 : 0Мотор
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 0Мотор
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Мотор
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Мотор1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 0 : 1Мотор
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур ГКС Катовице0 : 1
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1ГКС Катовице
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур ГКС Катовице0 : 3
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0ГКС Катовице
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур ГКС Катовице3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1122
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1021
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
5 Корона1118
6 Лех П1018
7 Легия1015
8 Радомяк1115
9 Ракув1014
10 Погонь1113
11 Видзев1113
12 Заглембе Л1013
13 Арка1112
14 Мотор1011
15 Нецеча119
16
Зона вылета
ГКС Катовице118
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close