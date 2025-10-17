Мотор - ГКС Катовице 17 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-10-2025 18:00
Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
17 Октября 2025 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Составы команд
Мотор
Люблин
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
|16.08.2024
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 0
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 3
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|2 : 0
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|11
|22
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
|5
|Корона
|11
|18
|6
|Лех П
|10
|18
|7
|Легия
|10
|15
|8
|Радомяк
|11
|15
|9
|Ракув
|10
|14
|10
|Погонь
|11
|13
|11
|Видзев
|11
|13
|12
|Заглембе Л
|10
|13
|13
|Арка
|11
|12
|14
|Мотор
|10
|11
|15
|Нецеча
|11
|9
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7