00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Ноттингем Форест - Челси 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ноттингем Форест
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
4 Бразилия зщ Морато
37 Италия зщ Николо Савона
3 Уэльс зщ Неко Уильямс
6 Кот-д'Ивуар пз Ибраим Сангаре
8 Англия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
14 Швейцария нп Дан Ндой
11 Новая Зеландия нп Крис Вуд
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
49 Аргентина пз Алехандро Гарначо
7 Португалия нп Педру Нету
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ноттингем Форест0 : 1Челси
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси1 : 1Ноттингем Форест
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ноттингем Форест2 : 3Челси
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Челси0 : 1Ноттингем Форест
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2Ноттингем Форест
01.01.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 1Челси
05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси5 : 1Ноттингем Форест
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 2 : 0Ноттингем Форест
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур Ноттингем Форест2 : 3
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ноттингем Форест0 : 1
24.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур 2 : 2Ноттингем Форест
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 1 : 1Ноттингем Форест
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 1
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Челси1 : 0
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Челси1 : 3
23.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 1 : 2Челси
20.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Челси
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close