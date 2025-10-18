Ноттингем Форест - Челси 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 13:30
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
18 Октября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 18 Октября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|4
|зщ
|Морато
|37
|зщ
|Николо Савона
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|14
|нп
|Дан Ндой
|11
|нп
|Крис Вуд
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Педру Нету
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Энцо Мареска
История личных встреч
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
|06.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|01.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 3
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 3
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2