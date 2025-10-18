Бёрнли - Лидс Юнайтед 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Лидс Юнайтед, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Лидс Юнайтед
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|6
|зщ
|Аксель Туанзебе
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|29
|пз
|Джош Лорент
|24
|пз
|Джош Каллен
|16
|пз
|Флорентину Луиш
|7
|нп
|Якоб Бруун Ларсен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|20
|нп
|Джек Харрисон
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|27.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 29-й тур
|0 : 0
|14.09.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 1
|02.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 1
|29.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 4
|27.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 2 3 : 5
|09.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|1 : 0
|08.08.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 1-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|23.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|7
|14
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|7
|14
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|7
|13
|6
|Кристал Пэлас
|7
|12
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Эвертон
|7
|11
|9
|Сандерленд
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|10
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|9
|12
|Брайтон энд Хоув Альбион
|7
|9
|13
|Астон Вилла
|7
|9
|14
|Фулхэм
|7
|8
|15
|Лидс Юнайтед
|7
|8
|16
|Брентфорд
|7
|7
|17
|Ноттингем Форест
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|7
|4
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|7
|2