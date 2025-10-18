00:46 ()
Бёрнли - Лидс Юнайтед 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
18 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 8-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Бёрнли
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Лидс Юнайтед, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1СловакияврМартин Дубравка
2АнглиязщКайл Уокер
6ДР КонгозщАксель Туанзебе
5ФранциязщМаксим Эстеве
3НидерландызщКвилиндсхи Хартман
29АнглияпзДжош Лорент
24ИрландияпзДжош Каллен
16ПортугалияпзФлорентину Луиш
7ДаниянпЯкоб Бруун Ларсен
11АнглиянпДжейдон Энтони
9ЮАРнпЛайл Фостер
1БразилияврЛукас Перри
2АнглиязщДжейден Богл
6УэльсзщДжо Родон
5НидерландызщПаскаль Стрёйк
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
8АнглияпзШон Лонгстафф
4УэльспзИтан Ампаду
18ГерманияпзАнтон Стах
11СШАпзБренден Ааронсон
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
20АнглиянпДжек Харрисон
Главные тренеры
АнглияСкотт Паркер
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
27.01.2025Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 29-й турБёрнли0 : 0Лидс Юнайтед
14.09.2024Англия — ЧемпионшипЧемпионшип. 5-й турЛидс Юнайтед0 : 1Бёрнли
02.01.2022Англия - Премьер-лига21-й турЛидс Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.08.2021Англия - Премьер-лига3-й турБёрнли1 : 1Лидс Юнайтед
15.05.2021Англия - Премьер-лига36-й турБёрнли0 : 4Лидс Юнайтед
27.12.2020Англия - Премьер-лига15-й турЛидс Юнайтед1 : 0Бёрнли
19.09.2017Англия - Кубок лиги3-й раундБёрнли2 : 2 3 : 5Лидс Юнайтед
09.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турБёрнли1 : 0Лидс Юнайтед
08.08.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 1-й турЛидс Юнайтед1 : 1Бёрнли
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Бёрнли
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур5 : 1Бёрнли
23.09.2025Англия — Кубок лиги1/16 финалаБёрнли1 : 2
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й турБёрнли1 : 1
14.09.2025Англия — Премьер-лига4-й турБёрнли0 : 1
04.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турЛидс Юнайтед1 : 2
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турЛидс Юнайтед2 : 2
20.09.2025Англия — Премьер-лига5-й тур1 : 3Лидс Юнайтед
13.09.2025Англия — Премьер-лига4-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
30.08.2025Англия — Премьер-лига3-й турЛидс Юнайтед0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал716
2
Лига чемпионов
Ливерпуль715
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур714
4
Лига чемпионов
Борнмут714
5
Лига Европы
Манчестер Сити713
6 Кристал Пэлас712
7 Челси711
8 Эвертон711
9 Сандерленд711
10 Манчестер Юнайтед710
11 Ньюкасл Юнайтед79
12 Брайтон энд Хоув Альбион79
13 Астон Вилла79
14 Фулхэм78
15 Лидс Юнайтед78
16 Брентфорд77
17 Ноттингем Форест75
18
Зона вылета
Бёрнли74
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед74
20
Зона вылета
Вулверхэмптон72

Отзывы и комментарии к матчу

