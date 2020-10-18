Лечче - Сассуоло 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сассуоло, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Сассуоло
Сассуоло
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|80
|зщ
|Тарик Мухаремович
|3
|зщ
|Джош Дойг
|40
|пз
|Астер Вранкс
|18
|пз
|Неманья Матич
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Доменико Берарди
|99
|нп
|Андреа Пинамонти
|45
|нп
|Арман Лорьенте
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Фабио Гроссо
История личных встреч
|24.09.2024
|Кубок Италии
|1/16 финала
|0 : 2
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 3
|06.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|25.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|0 : 1
|20.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|1 : 0
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|03.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|6
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Кремонезе
|6
|9
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Сассуоло
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Лацио
|6
|7
|14
|Лечче
|6
|5
|15
|Парма
|6
|5
|16
|Торино
|6
|5
|17
|Фиорентина
|6
|3
| 18
Зона вылета
|Верона
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2
| 20
Зона вылета
|Пиза
|6
|2