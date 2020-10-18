00:47 ()
Лечче - Сассуоло 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 15:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
18 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Лечче
Сассуоло

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Сассуоло, которое состоится 18 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Сассуоло
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ПортугалиязщДанилу Вейга
4АнголазщКиалонда Гаспар
44ПортугалиязщТьягу Габриэл
25ИталиязщАнтонино Галло
29МалипзЛассана Кулибали
20АлбанияпзЮльбер Рамадани
10АлбанияпзМедон Бериша
50АргентинанпСантьяго Пьеротти
9СербиянпНикола Штулич
23ИталиянпРиккардо Соттиль
49КосововрАриянет Мурич
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
21ИндонезиязщДжей Идзес
80Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
3ШотландиязщДжош Дойг
40БельгияпзАстер Вранкс
18СербияпзНеманья Матич
90КанадапзИсмаэль Коне
10ИталиянпДоменико Берарди
99ИталиянпАндреа Пинамонти
45ФранциянпАрман Лорьенте
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияФабио Гроссо
История личных встреч
24.09.2024Кубок Италии1/16 финалаЛечче0 : 2Сассуоло
21.04.2024Италия - Серия А33-й турСассуоло0 : 3Лечче
06.10.2023Италия - Серия А8-й турЛечче1 : 1Сассуоло
25.02.2023Италия - Серия АСерия А. 24-й турЛечче0 : 1Сассуоло
20.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турСассуоло1 : 0Лечче
04.07.2020Италия - Серия А30-й турСассуоло4 : 2Лечче
03.11.2019Италия - Серия А11-й турЛечче2 : 2Сассуоло
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Лечче
28.09.2025Италия — Серия А5-й турЛечче2 : 2
23.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Лечче
19.09.2025Италия — Серия А4-й турЛечче1 : 2
14.09.2025Италия — Серия А3-й тур4 : 1Лечче
03.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 1Сассуоло
28.09.2025Италия — Серия А5-й турСассуоло3 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финала3 : 0Сассуоло
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Сассуоло
14.09.2025Италия — Серия А3-й турСассуоло1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи615
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Кремонезе69
9 Комо69
10 Сассуоло69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Лацио67
14 Лечче65
15 Парма65
16 Торино65
17 Фиорентина63
18
Зона вылета
Верона63
19
Зона вылета
Дженоа62
20
Зона вылета
Пиза62

Отзывы и комментарии к матчу

