Анже - Монако 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 19:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 18 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Монако
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|10
|пз
|Химад Абделли
|93
|пз
|Харис Белькебла
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|17
|нп
|Жюстен Калумба
|35
|нп
|Проспер Питер
|11
|нп
|Сидики Шериф
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|23
|пз
|Аладжи Бамба
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|31
|пз
|Ансу Фати
|18
|пз
|Такуми Минамино
|27
|нп
|Крепен Диатта
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|0 : 2
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|01.12.2021
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 3
|25.04.2021
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 1
|09.01.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|04.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|7
|16
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 3
Лига чемпионов
|Страсбург
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Париж
|7
|10
|9
|Тулуза
|7
|10
|10
|Ренн
|7
|10
|11
|Брест
|7
|8
|12
|Ницца
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2