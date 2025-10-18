00:48 ()
Анже - Монако 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 19:00
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
18 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анже
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Монако, которое состоится 18 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Монако
Монако
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
10АлжирпзХимад Абделли
93АлжирпзХарис Белькебла
14МароккопзЯссин Белькдим
17ФранциянпЖюстен Калумба
35ФранциянпПроспер Питер
11ФранциянпСидики Шериф
16ШвейцарияврФилипп Кён
5ГерманиязщТило Керер
22ГаназщМохаммед Салису
20ФранциязщКассум Уаттара
4НидерландызщДжордан Тезе
23ФранцияпзАладжи Бамба
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
31ИспанияпзАнсу Фати
18ЯпонияпзТакуми Минамино
27СенегалнпКрепен Диатта
14ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
АвстрияАдольф Хюттер
БельгияСебастьен Поконьоли
История личных встреч
15.03.2025Франция — Лига 126-й турАнже0 : 2Монако
01.11.2024Франция — Лига 110-й турМонако0 : 1Анже
07.05.2023Франция - Лига 134-й турАнже1 : 2Монако
30.10.2022Франция - Лига 113-й турМонако2 : 0Анже
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМонако2 : 0Анже
01.12.2021Франция - Лига 116-й турАнже1 : 3Монако
25.04.2021Франция - Лига 134-й турАнже0 : 1Монако
09.01.2021Франция - Лига 119-й турМонако3 : 0Анже
04.02.2020Франция - Лига 123-й турМонако1 : 0Анже
14.12.2019Франция - Лига 118-й турАнже0 : 0Монако
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур5 : 0Анже
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2
19.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Анже
14.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 1Анже
31.08.2025Франция — Лига 13-й турАнже1 : 1
05.10.2025Франция — Лига 17-й турМонако2 : 2
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМонако2 : 2
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур3 : 1Монако
21.09.2025Франция — Лига 15-й турМонако5 : 2
18.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур4 : 1Монако
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ716
2
Лига чемпионов
Марсель715
3
Лига чемпионов
Страсбург715
4
Лига чемпионов
Лион715
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Париж710
9 Тулуза710
10 Ренн710
11 Брест78
12 Ницца78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

