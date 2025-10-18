НЕК Неймеген - Твенте 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 16:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
18 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Твенте, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Твенте
Энсхеде
|1
|вр
|Gonzalo Crettaz
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Ахметджан Каплан
|25
|пз
|Сами Уаисса
|71
|пз
|Дирк Пропер
|23
|пз
|Кодаи Сано
|10
|пз
|Тьяронн Чери
|30
|нп
|Брайан Линссен
|18
|нп
|Коки Огава
|7
|нп
|Виргил Мисидьян
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|27
|пз
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|14
|нп
|Кристиан Хлинссон
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 2
|20.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|11.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|3 : 3
|12.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|07.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|09.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 2
|26.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|37-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 5
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|26.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 2
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|8
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|8
|13
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3