00:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

НЕК Неймеген - Твенте 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 16:30
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12540
18 Октября 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
НЕК Неймеген
Твенте

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Твенте, которое состоится 18 Октября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Твенте
Энсхеде
1 Аргентина вр Gonzalo Crettaz
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Турция зщ Ахметджан Каплан
25 Нидерланды пз Сами Уаисса
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
23 Япония пз Кодаи Сано
10 Суринам пз Тьяронн Чери
30 Нидерланды нп Брайан Линссен
18 Япония нп Коки Огава
7 Нидерланды нп Виргил Мисидьян
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
43 Нидерланды зщ Руд Нейстад
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
27 Норвегия пз Сондре Эрьясетер
7 Хорватия нп Марко Пьяца
14 Исландия нп Кристиан Хлинссон
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Твенте3 : 2 ДВНЕК Неймеген
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Твенте2 : 0НЕК Неймеген
10.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген1 : 2Твенте
20.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур НЕК Неймеген1 : 0Твенте
11.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Твенте3 : 3НЕК Неймеген
12.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте4 : 0НЕК Неймеген
07.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НЕК Неймеген0 : 1Твенте
09.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур НЕК Неймеген0 : 2Твенте
24.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте1 : 2НЕК Неймеген
26.04.2019 Нидерланды - Первый дивизион 37-й тур НЕК Неймеген4 : 0Твенте
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 1НЕК Неймеген
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур НЕК Неймеген2 : 1
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 3 : 2НЕК Неймеген
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур НЕК Неймеген3 : 5
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 3 : 2НЕК Неймеген
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Твенте2 : 1
26.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Твенте3 : 2
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 5Твенте
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур Твенте2 : 2
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 1 : 0Твенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген813
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте813
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close