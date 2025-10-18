00:48 ()
Утрехт - Волендам 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Утрехт
Волендам

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Волендам, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Волендам
Волендам
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
14 Ирак пз Зидан Икбаль
27 Бельгия пз Алонзо Энгванда
22 Испания пз Мигель Родригес
21 Нидерланды пз Гиваи Зехиэль
15 Англия нп Эдриан Блэйк
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
1 Нидерланды вр Кайне ван Увелен
20 Нидерланды зщ Ник Версхурен
3 Того зщ Мавуна Амевор
5 Нидерланды зщ Прешес Угву
32 Нидерланды зщ Yannick Leliendal
18 Нидерланды пз Nordin Bakala
8 Нидерланды пз Гибсон Ях
40 Нидерланды пз Robin van Cruijsen
10 Кюрасао нп Брандлей Кювас
17 Нидерланды нп Joel Ideho
9 Нидерланды нп Henk Veerman
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
04.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Утрехт4 : 2Волендам
06.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Волендам1 : 0Утрехт
02.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт0 : 0Волендам
12.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Волендам0 : 4Утрехт
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 2Утрехт
02.10.2025 Лига Европы Общий этап. 2-й тур 1 : 0Утрехт
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Утрехт2 : 2
25.09.2025 Лига Европы Общий этап. 1-й тур Утрехт0 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 0Утрехт
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 1 : 0Волендам
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Волендам2 : 1
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Волендам1 : 2
13.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 3 : 0Волендам
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Волендам1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген813
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте813
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

