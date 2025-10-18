Утрехт - Волендам 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 18:45
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
18 Октября 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Волендам, которое состоится 18 Октября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Утрехт
Волендам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|27
|пз
|Алонзо Энгванда
|22
|пз
|Мигель Родригес
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
|15
|нп
|Эдриан Блэйк
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|1
|вр
|Кайне ван Увелен
|20
|зщ
|Ник Версхурен
|3
|зщ
|Мавуна Амевор
|5
|зщ
|Прешес Угву
|32
|зщ
|Yannick Leliendal
|18
|пз
|Nordin Bakala
|8
|пз
|Гибсон Ях
|40
|пз
|Robin van Cruijsen
|10
|нп
|Брандлей Кювас
|17
|нп
|Joel Ideho
|9
|нп
|Henk Veerman
Главные тренеры
|Рон Янс
История личных встреч
|04.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 2
|06.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 0
|02.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 4
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|1 : 1
