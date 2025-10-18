Корона - Гурник З 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
18 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Гурник З, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Гурник З
Забже
Главные тренеры
|Яцек Зелински
|Михал Гашпарик
История личных встреч
|24.05.2025
|Польша — Экстракласса
|34-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|2 : 4
|19.02.2024
|Польша - Экстракласса
|21-й тур
|3 : 1
|12.08.2023
|Польша - Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|06.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|1 : 1
|18.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|1 : 2
|19.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|3 : 2
|08.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 7-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|15.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|11
|22
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|10
|21
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|10
|18
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|10
|18
|5
|Корона
|11
|18
|6
|Лех П
|10
|18
|7
|Легия
|10
|15
|8
|Радомяк
|11
|15
|9
|Ракув
|10
|14
|10
|Погонь
|11
|13
|11
|Видзев
|11
|13
|12
|Заглембе Л
|10
|13
|13
|Арка
|11
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7