00:49 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Корона - Гурник З 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 14:45
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
18 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Корона
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Гурник З, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур Гурник З1 : 1Корона
01.12.2024 Польша — Экстракласса 17-й тур Корона2 : 4Гурник З
19.02.2024 Польша - Экстракласса 21-й тур Гурник З3 : 1Корона
12.08.2023 Польша - Экстракласса 4-й тур Корона0 : 1Гурник З
06.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Гурник З1 : 1Корона
18.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Корона1 : 2Гурник З
19.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Гурник З3 : 2Корона
08.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Корона0 : 0Гурник З
25.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Гурник З3 : 0Корона
18.05.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур Корона0 : 3Гурник З
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Корона
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Корона3 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 0Корона
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Корона1 : 0
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 3Корона
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1Гурник З
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2
15.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 0 : 1Гурник З
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Гурник З0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1122
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1021
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
5 Корона1118
6 Лех П1018
7 Легия1015
8 Радомяк1115
9 Ракув1014
10 Погонь1113
11 Видзев1113
12 Заглембе Л1013
13 Арка1112
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close