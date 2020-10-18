00:49 ()
Ягеллония - Арка 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 17:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
18 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Ягеллония
Арка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Арка, которое состоится 18 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Польша Давид Шварга
История личных встреч
24.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Ягеллония2 : 0Арка
19.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Арка0 : 3Ягеллония
30.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Ягеллония3 : 1Арка
29.07.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Арка0 : 2Ягеллония
17.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ягеллония3 : 2Арка
22.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Арка4 : 1Ягеллония
12.12.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Арка2 : 3Ягеллония
05.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Ягеллония4 : 1Арка
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ягеллония1 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 2 : 2Ягеллония
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Ягеллония
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 1Ягеллония
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Арка2 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 0Арка
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Арка0 : 0
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 2 : 0Арка
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Арка1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1122
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1021
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
5 Корона1118
6 Лех П1018
7 Легия1015
8 Радомяк1115
9 Ракув1014
10 Погонь1113
11 Видзев1113
12 Заглембе Л1013
13 Арка1112
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

