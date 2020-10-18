00:50 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Свернуть список

Краковия - Ракув 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 20:15
Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
18 Октября 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Краковия
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Ракув, которое состоится 18 Октября 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Польша Марек Папшун
История личных встреч
01.02.2025 Польша — Экстракласса 19-й тур Краковия0 : 0Ракув
29.07.2024 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув0 : 1Краковия
19.05.2024 Польша - Экстракласса 33-й тур Краковия2 : 0Ракув
25.11.2023 Польша - Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 1Краковия
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ракув4 : 1Краковия
03.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Краковия3 : 0Ракув
07.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув1 : 1Краковия
22.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Краковия1 : 0Ракув
06.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Ракув0 : 0Краковия
26.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Краковия2 : 2Ракув
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Краковия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 3Краковия
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Краковия2 : 1
24.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 0 : 0Краковия
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ракув2 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ракув2 : 0
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 0 : 1Ракув
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Ракув2 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Ракув1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1122
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1021
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
4
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1018
5 Корона1118
6 Лех П1018
7 Легия1015
8 Радомяк1115
9 Ракув1014
10 Погонь1113
11 Видзев1113
12 Заглембе Л1013
13 Арка1112
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close