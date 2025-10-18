Заря - Динамо Киев 18 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-10-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Динамо К, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
|11.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|14.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|04.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Украина - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|03.09.2022
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|12.12.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|08.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|13.05.2021
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 0 ДВ
|14.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 0
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 0
|14.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|05.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 3
|22.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|17
| 2
Лига конференций
|Динамо К
|8
|16
| 3
Лига конференций
|Кривбасс
|8
|16
|4
|Полесье
|8
|15
|5
|Металлист 1925
|8
|15
|6
|ЛНЗ Черкассы
|8
|14
|7
|Колос
|8
|14
|8
|Оболонь-Бровар
|9
|13
|9
|Карпаты
|8
|11
|10
|Заря
|8
|11
|11
|Кудровка
|8
|10
|12
|Верес
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Рух В
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Полтава
|9
|4
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|8
|3