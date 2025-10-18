00:50 ()
Заря - Динамо Киев 18 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-10-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Октября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Заря
Динамо К

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Динамо К, которое состоится 18 Октября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Динамо К
Киев
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Украина Александр Владимирович Шовковский
История личных встреч
11.03.2025 Украина — Премьер-лига 21-й тур Динамо К2 : 2Заря
14.09.2024 Украина — Премьер-лига 6-й тур Заря0 : 2Динамо К
04.04.2024 Украина - Премьер-лига 6-й тур Заря0 : 3Динамо К
12.03.2024 Украина - Премьер-лига 21-й тур Динамо К2 : 0Заря
18.03.2023 Украина - Премьер-лига 18-й тур Динамо К0 : 1Заря
03.09.2022 Украина - Премьер-лига 3-й тур Заря3 : 2Динамо К
12.12.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Динамо К1 : 1Заря
08.08.2021 Украина - Премьер-лига 3-й тур Заря1 : 2Динамо К
13.05.2021 Кубок Украины Финал Динамо К1 : 0 ДВЗаря
14.03.2021 Украина - Премьер-лига 18-й тур Заря0 : 2Динамо К
03.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Заря
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур Заря0 : 0
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур 1 : 0Заря
14.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур Заря1 : 3
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 4Заря
05.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Динамо К1 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Динамо К0 : 2
27.09.2025 Украина — Премьер-лига 7-й тур 3 : 3Динамо К
22.09.2025 Украина — Премьер-лига 6-й тур Динамо К2 : 2
13.09.2025 Украина — Премьер-лига 5-й тур 2 : 2Динамо К
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр817
2
Лига конференций
Динамо К816
3
Лига конференций
Кривбасс816
4 Полесье815
5 Металлист 1925815
6 ЛНЗ Черкассы814
7 Колос814
8 Оболонь-Бровар913
9 Карпаты811
10 Заря811
11 Кудровка810
12 Верес88
13
Стыковая зона
Александрия87
14
Стыковая зона
Рух В86
15
Зона вылета
Полтава94
16
Зона вылета
Эпицентр83

