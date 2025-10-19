23:05 ()
Эльче - Атлетик Б 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
19 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Эльче
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетик Б, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Атлетик Б
Бильбао
13ИспанияврИньяки Пенья
23ИспаниязщВиктор Чуст
6ИспаниязщПедро Бигас
4СенегалзщБамбо Диаби
15ИспаниязщАльваро Нуньес
14ИспанияпзАлейс Фебас
8ИспанияпзМарк Агуадо
30ИспанияпзРодриго Мендоса
11ИспаниянпХерман Валера
9ПортугалиянпАндре Силва
10ИспаниянпРафаэль Мир
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
9ГананпИньяки Уильямс
23ИспаниянпРоберт Наварро
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияЭдер Сарабия
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетик Б0 : 1Эльче
11.09.2022Испания - Примера5-й турЭльче1 : 4Атлетик Б
03.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетик Б2 : 1Эльче
16.08.2021Испания - Примера1-й турЭльче0 : 0Атлетик Б
22.05.2021Испания - Примера38-й турЭльче2 : 0Атлетик Б
03.01.2021Испания - Примера17-й турАтлетик Б1 : 0Эльче
22.01.2020Кубок Испании1/16 финалаЭльче1 : 1 4 : 5Атлетик Б
17.05.2015Испания - Примера37-й турЭльче2 : 3Атлетик Б
11.01.2015Испания - Примера18-й турАтлетик Б1 : 2Эльче
26.03.2014Испания - Примера30-й турЭльче0 : 0Атлетик Б
05.10.2025Испания — Примера8-й тур3 : 1Эльче
28.09.2025Испания — Примера7-й турЭльче2 : 1
25.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Эльче
21.09.2025Испания — Примера5-й турЭльче1 : 0
12.09.2025Испания — Примера4-й тур2 : 2Эльче
04.10.2025Испания — Примера8-й турАтлетик Б2 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 1Атлетик Б
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Атлетик Б
23.09.2025Испания — Примера6-й турАтлетик Б1 : 1
20.09.2025Испания — Примера5-й тур2 : 0Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона922
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Эспаньол915
6
Лига конференций
Атлетик Б813
7 Эльче813
8 Атлетико М813
9 Севилья913
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Мальорка98
16 Валенсия88
17 Сельта86
18
Зона вылета
Жирона96
19
Зона вылета
Овьедо96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад85

Отзывы и комментарии к матчу

  • Чемпионат Европы
