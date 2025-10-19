Эльче - Атлетик Б 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 14:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
19 Октября 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Атлетик Б, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Атлетик Б
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|6
|зщ
|Педро Бигас
|4
|зщ
|Бамбо Диаби
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|11
|нп
|Херман Валера
|9
|нп
|Андре Силва
|10
|нп
|Рафаэль Мир
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|23
|нп
|Роберт Наварро
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 1
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 4
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
|16.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 5
|17.05.2015
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 3
|11.01.2015
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 2
|26.03.2014
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|25.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|8
|13
|7
|Эльче
|8
|13
|8
|Атлетико М
|8
|13
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Мальорка
|9
|8
|16
|Валенсия
|8
|8
|17
|Сельта
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5