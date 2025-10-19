23:05 ()
Леванте - Райо Вальекано 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 18:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
19 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Леванте
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Райо Вальекано, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
13АвстралияврМэтью Райан
22ГерманиязщДжереми Тольян
2АргентиназщМатиас Морено
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
23ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзКарлос Альварес
16ГондураспзКервин Арриага
12ИспанияпзУнай Венседор
7ИспанияпзРохер Бруге
21КамеруннпКарл Эдуард Этта Эйонг
9ИспаниянпИван Ромеро
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
23ИспанияпзОскар Мартин
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
21ИспанияпзФран Перес
7ИспаниянпИси Паласон
9БразилиянпАлешандре Журавски
Главные тренеры
ИспанияХулиан Фернандес Калеро
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
20.05.2022Испания - Примера38-й турРайо Вальекано2 : 4Леванте
11.09.2021Испания - Примера4-й турЛеванте1 : 1Райо Вальекано
04.05.2019Испания - Примера36-й турЛеванте4 : 1Райо Вальекано
23.12.2018Испания - Примера17-й турРайо Вальекано2 : 1Леванте
06.05.2017Испания - СегундаСегунда. 37-й турРайо Вальекано2 : 1Леванте
14.12.2016Испания - СегундаСегунда. 16-й турЛеванте1 : 0Райо Вальекано
15.05.2016Испания - Примера38-й турРайо Вальекано3 : 1Леванте
10.01.2016Испания - Примера19-й турЛеванте2 : 1Райо Вальекано
28.02.2015Испания - Примера25-й турРайо Вальекано4 : 2Леванте
28.09.2014Испания - Примера6-й турЛеванте0 : 2Райо Вальекано
04.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 2Леванте
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 1Леванте
23.09.2025Испания — Примера6-й турЛеванте1 : 4
20.09.2025Испания — Примера5-й тур0 : 4Леванте
14.09.2025Испания — Примера4-й турЛеванте2 : 2
05.10.2025Испания — Примера8-й тур0 : 1Райо Вальекано
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турРайо Вальекано2 : 0
28.09.2025Испания — Примера7-й турРайо Вальекано0 : 1
24.09.2025Испания — Примера6-й тур3 : 2Райо Вальекано
21.09.2025Испания — Примера5-й турРайо Вальекано1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона922
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид821
3
Лига чемпионов
Вильярреал816
4
Лига чемпионов
Бетис815
5
Лига Европы
Эспаньол915
6
Лига конференций
Атлетик Б813
7 Эльче813
8 Атлетико М813
9 Севилья913
10 Алавес811
11 Хетафе811
12 Осасуна810
13 Леванте88
14 Райо Вальекано88
15 Мальорка98
16 Валенсия88
17 Сельта86
18
Зона вылета
Жирона96
19
Зона вылета
Овьедо96
20
Зона вылета
Реал Сосьедад85

