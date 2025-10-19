Леванте - Райо Вальекано 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 18:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
19 Октября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Райо Вальекано, которое состоится 19 Октября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Райо Вальекано
Мадрид
|13
|вр
|Мэтью Райан
|22
|зщ
|Джереми Тольян
|2
|зщ
|Матиас Морено
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|16
|пз
|Кервин Арриага
|12
|пз
|Унай Венседор
|7
|пз
|Рохер Бруге
|21
|нп
|Карл Эдуард Этта Эйонг
|9
|нп
|Иван Ромеро
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|23
|пз
|Оскар Мартин
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|21
|пз
|Фран Перес
|7
|нп
|Иси Паласон
|9
|нп
|Алешандре Журавски
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Иньиго Перес
История личных встреч
|20.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 4
|11.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 1
|23.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 1
|06.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|2 : 1
|14.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|1 : 0
|15.05.2016
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 1
|10.01.2016
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|28.02.2015
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 2
|28.09.2014
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 1
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 4
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|0 : 4
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
|21.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|8
|21
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|9
|15
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|8
|13
|7
|Эльче
|8
|13
|8
|Атлетико М
|8
|13
|9
|Севилья
|9
|13
|10
|Алавес
|8
|11
|11
|Хетафе
|8
|11
|12
|Осасуна
|8
|10
|13
|Леванте
|8
|8
|14
|Райо Вальекано
|8
|8
|15
|Мальорка
|9
|8
|16
|Валенсия
|8
|8
|17
|Сельта
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Жирона
|9
|6
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Реал Сосьедад
|8
|5