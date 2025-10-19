Дженоа - Парма 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Парма, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|27
|зщ
|Алессандро Маркандалли
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Мартин
|15
|зщ
|Брук Нортон-Каффи
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|29
|нп
|Лоренцо Коломбо
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|39
|зщ
|Алессандро Чиркати
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|18
|зщ
|Матиас Лёвик
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|9
|нп
|Матео Пельегрино
Главные тренеры
|Патрик Виейра
|Карлос Куэста
История личных встреч
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|05.02.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 23-й тур
|2 : 0
|03.09.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 4-й тур
|3 : 3
|19.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|30.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 2
|23.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|5 : 1
|09.03.2019
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 3
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 3
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 1
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|15.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 2 4 : 3
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Сассуоло
|7
|10
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Лацио
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|6
|5
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2