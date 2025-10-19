23:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Дженоа - Парма 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 15:00
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
19 Октября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Дженоа
Парма

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Парма, которое состоится 19 Октября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Парма
Парма
1ИталияврНикола Леали
20ИталиязщСтефано Сабелли
27ИталиязщАлессандро Маркандалли
22МексиказщХоан Васкес
3ИспаниязщАарон Мартин
15АнглиязщБрук Нортон-Каффи
73ИталияпзПатрицио Мазини
32ДанияпзМортен Френнруп
17УкраинапзРуслан Малиновский
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
29ИталиянпЛоренцо Коломбо
31ЯпонияврДзион Судзуки
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
39АвстралиязщАлессандро Чиркати
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
18НорвегиязщМатиас Лёвик
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
11ШвециянпПонтус Альмквист
32ИталиянпПатрик Кутроне
9АргентинанпМатео Пельегрино
Главные тренеры
ФранцияПатрик Виейра
ИспанияКарлос Куэста
История личных встреч
12.01.2025Италия — Серия А20-й турДженоа1 : 0Парма
04.11.2024Италия — Серия А11-й турПарма0 : 1Дженоа
05.02.2023Италия - Серия BСерия В. 23-й турПарма2 : 0Дженоа
03.09.2022Италия - Серия BСерия В. 4-й турДженоа3 : 3Парма
19.03.2021Италия - Серия А28-й турПарма1 : 2Дженоа
30.11.2020Италия - Серия А9-й турДженоа1 : 2Парма
23.06.2020Италия - Серия А27-й турДженоа1 : 4Парма
20.10.2019Италия - Серия А8-й турПарма5 : 1Дженоа
09.03.2019Италия - Серия А27-й турПарма1 : 0Дженоа
07.10.2018Италия - Серия А8-й турДженоа1 : 3Парма
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур2 : 1Дженоа
29.09.2025Италия — Серия А5-й турДженоа0 : 3
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаДженоа3 : 1
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур2 : 1Дженоа
15.09.2025Италия — Серия А3-й тур1 : 1Дженоа
04.10.2025Италия — Серия А6-й турПарма0 : 1
29.09.2025Италия — Серия А5-й турПарма2 : 1
24.09.2025Кубок Италии1/16 финалаПарма2 : 2 4 : 3
21.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 0Парма
13.09.2025Италия — Серия А3-й тур2 : 0Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи715
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Сассуоло710
9 Комо69
10 Кремонезе69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Торино78
14 Лацио67
15 Лечче76
16 Парма65
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close