23:06 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Милан - Фиорентина 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Милан
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 19 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Фиорентина
Флоренция
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
33ИталиязщДавиде Бартезаги
19ФранцияпзЮссуф Фофана
14ХорватияпзЛука Модрич
4ИталияпзСамуэле Риччи
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
10ПортугалиянпРафаэл Леау
43ИспанияврДавид де Хеа
5ХорватиязщМарин Понграчич
18ИспаниязщПабло Мари
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
14ИталияпзХанс Николусси Кавилья
44ИталияпзНиколо Фаджоли
22ИталияпзЯкопо Фаццини
91ИталиянпРоберто Пикколи
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияМарко Ландуччи
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
05.04.2025Италия — Серия А31-й турМилан2 : 2Фиорентина
06.10.2024Италия — Серия А7-й турФиорентина2 : 1Милан
30.03.2024Италия - Серия А30-й турФиорентина1 : 2Милан
25.11.2023Италия - Серия А13-й турМилан1 : 0Фиорентина
04.03.2023Италия - Серия АСерия А. 25-й турФиорентина2 : 1Милан
13.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турМилан2 : 1Фиорентина
01.05.2022Италия - Серия А35-й турМилан1 : 0Фиорентина
20.11.2021Италия - Серия А13-й турФиорентина4 : 3Милан
21.03.2021Италия - Серия А28-й турФиорентина2 : 3Милан
29.11.2020Италия - Серия А9-й турМилан2 : 0Фиорентина
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур0 : 0Милан
28.09.2025Италия — Серия А5-й турМилан2 : 1
23.09.2025Кубок Италии1/16 финалаМилан3 : 0
20.09.2025Италия — Серия А4-й тур0 : 3Милан
14.09.2025Италия — Серия А3-й турМилан1 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й турФиорентина1 : 2
02.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 1-й турФиорентина2 : 0
28.09.2025Италия — Серия А5-й тур0 : 0Фиорентина
21.09.2025Италия — Серия А4-й турФиорентина1 : 2
13.09.2025Италия — Серия А3-й турФиорентина1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи715
2
Лига чемпионов
Рома615
3
Лига чемпионов
Милан613
4
Лига чемпионов
Ювентус612
5
Лига Европы
Интер М612
6
Лига конференций
Аталанта610
7 Болонья610
8 Сассуоло710
9 Комо69
10 Кремонезе69
11 Кальяри68
12 Удинезе68
13 Торино78
14 Лацио67
15 Лечче76
16 Парма65
17 Верона74
18
Зона вылета
Фиорентина63
19
Зона вылета
Пиза73
20
Зона вылета
Дженоа62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close