Милан - Фиорентина 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
19 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 7-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Фиорентина, которое состоится 19 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Фиорентина
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|14
|пз
|Лука Модрич
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|43
|вр
|Давид де Хеа
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|18
|зщ
|Пабло Мари
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|14
|пз
|Ханс Николусси Кавилья
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|22
|пз
|Якопо Фаццини
|91
|нп
|Роберто Пикколи
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Марко Ландуччи
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|05.04.2025
|Италия — Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 1
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 2
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|2 : 1
|01.05.2022
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|4 : 3
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|29.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|23.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|3 : 0
|20.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|6
|15
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|6
|13
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Интер М
|6
|12
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|6
|10
|7
|Болонья
|6
|10
|8
|Сассуоло
|7
|10
|9
|Комо
|6
|9
|10
|Кремонезе
|6
|9
|11
|Кальяри
|6
|8
|12
|Удинезе
|6
|8
|13
|Торино
|7
|8
|14
|Лацио
|6
|7
|15
|Лечче
|7
|6
|16
|Парма
|6
|5
|17
|Верона
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|6
|3
| 19
Зона вылета
|Пиза
|7
|3
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|6
|2