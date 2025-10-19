23:07 ()
Нант - Лилль 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
19 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 19 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Лилль
Лилль
1ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
80ФранциязщДжуниор Мванга
66ФранцияпзЛуи Леру
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
7Южная КореяпзХён Сок Хон
17ФранцияпзДемен Ассумани
15ШвецияпзМайкель Лахдо
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
10ФранциянпМаттис Аблин
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
3БельгиязщНатан Нгой
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
6АлжирпзНабиль Бенталеб
32ФранцияпзАйюб Буадди
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
9ФранциянпОливье Жиру
7БельгиянпМатиас Фернандес
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
15.03.2025Франция — Лига 126-й турНант1 : 0Лилль
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛилль1 : 1Нант
12.05.2024Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лилль
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛилль2 : 0Нант
27.05.2023Франция - Лига 137-й турЛилль2 : 1Нант
12.08.2022Франция - Лига 12-й турНант1 : 1Лилль
19.03.2022Франция - Лига 129-й турНант0 : 1Лилль
27.11.2021Франция - Лига 115-й турЛилль1 : 1Нант
07.02.2021Франция - Лига 124-й турНант0 : 2Лилль
25.09.2020Франция - Лига 15-й турЛилль2 : 0Нант
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 0Нант
27.09.2025Франция — Лига 16-й тур2 : 2Нант
20.09.2025Франция — Лига 15-й турНант2 : 2
13.09.2025Франция — Лига 14-й тур1 : 0Нант
30.08.2025Франция — Лига 13-й турНант1 : 0
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛилль1 : 1
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й тур0 : 1Лилль
28.09.2025Франция — Лига 16-й турЛилль0 : 1
25.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й турЛилль2 : 1
20.09.2025Франция — Лига 15-й тур3 : 0Лилль
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ817
2
Лига чемпионов
Страсбург816
3
Лига чемпионов
Марсель715
4
Лига чемпионов
Лион815
5
Лига Европы
Монако713
6
Лига конференций
Ланс713
7 Лилль711
8 Ницца811
9 Париж710
10 Тулуза710
11 Ренн710
12 Брест78
13 Лорьян77
14 Гавр76
15 Нант76
16
Стыковая зона
Осер76
17
Зона вылета
Анже75
18
Зона вылета
Метц72

