Нант - Лилль 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 20:45
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
19 Октября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 8-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Лилль, которое состоится 19 Октября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Лилль
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|66
|пз
|Луи Леру
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|7
|пз
|Хён Сок Хон
|17
|пз
|Демен Ассумани
|15
|пз
|Майкель Лахдо
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|10
|нп
|Маттис Аблин
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|32
|пз
|Айюб Буадди
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Оливье Жиру
|7
|нп
|Матиас Фернандес
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Бруно Женезио
История личных встреч
|15.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|2 : 1
|12.08.2022
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.11.2021
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|25.09.2020
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|25.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|20.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|8
|17
| 2
Лига чемпионов
|Страсбург
|8
|16
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|7
|15
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Монако
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Ланс
|7
|13
|7
|Лилль
|7
|11
|8
|Ницца
|8
|11
|9
|Париж
|7
|10
|10
|Тулуза
|7
|10
|11
|Ренн
|7
|10
|12
|Брест
|7
|8
|13
|Лорьян
|7
|7
|14
|Гавр
|7
|6
|15
|Нант
|7
|6
| 16
Стыковая зона
|Осер
|7
|6
| 17
Зона вылета
|Анже
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Метц
|7
|2