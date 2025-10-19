23:07 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Хераклес - Фейеноорд 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 16:45
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
19 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Хераклес
Фейеноорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фейеноорд, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Фейеноорд
Роттердам
1НидерландыврFabian de Keijzer
3ГерманиязщJannes Wieckhoff
4НидерландызщДамон Мирани
18БельгиязщАлек ван Хоренбек
24СловакиязщИван Месик
13ЧехияпзЯн Жамбурек
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
73НидерландыпзВалид Улд-Чих
21ЛюксембургпзИвандро Боргес Санчес
70АвстралиянпАйдин Хрустич
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
22ГерманияврТимон Велленройтер
26НидерландызщДживайро Рид
21Босния и ГерцеговиназщАнель Ахмедходжич
4ЯпониязщЦуёси Ватанабэ
15АвстралиязщДжордан Бос
14НидерландыпзСем Стейн
28МароккопзУссама Таргаллин
40ИталияпзЛучано Валенте
23АлжирпзАнис Хадж Мусса
16СловакияпзЛео Сауэр
9ЯпониянпАясэ Уэда
Главные тренеры
НидерландыРобин ван Перси
История личных встреч
03.05.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 31-й турХераклес1 : 4Фейеноорд
14.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турФейеноорд5 : 2Хераклес
10.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турФейеноорд3 : 0Хераклес
17.12.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХераклес0 : 4Фейеноорд
10.04.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 29-й турХераклес1 : 4Фейеноорд
01.12.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 4-й турФейеноорд2 : 1Хераклес
13.05.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турХераклес1 : 1Фейеноорд
20.01.2021Кубок Нидерландов1/8 финалаФейеноорд3 : 2Хераклес
06.12.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 11-й турФейеноорд0 : 0Хераклес
25.01.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХераклес2 : 3Фейеноорд
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й тур2 : 1Хераклес
27.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й турХераклес3 : 0
20.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур2 : 1Хераклес
14.09.2025Нидерланды — Эредивизия5-й турХераклес1 : 2
29.08.2025Нидерланды — Эредивизия4-й тур4 : 0Хераклес
05.10.2025Нидерланды — Эредивизия8-й турФейеноорд3 : 2
02.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 2-й турФейеноорд0 : 2
28.09.2025Нидерланды — Эредивизия7-й тур0 : 1Фейеноорд
24.09.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 1-й тур1 : 0Фейеноорд
21.09.2025Нидерланды — Эредивизия6-й тур3 : 3Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд822
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен819
3
Лига чемпионов
Аякс816
4
Лига Европы
АЗ Алкмар815
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген815
6
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген914
7
Плей-офф Лиги конференций
Твенте914
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна813
9 Утрехт810
10 Гоу Эхед Иглс810
11 Спарта810
12 Херенвен89
13 Волендам87
14 Телстар87
15 НАК Бреда87
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле87
17
Зона вылета
Эксельсиор86
18
Зона вылета
Хераклес83

