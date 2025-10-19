Хераклес - Фейеноорд 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 16:45
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
19 Октября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Фейеноорд, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|3
|зщ
|Jannes Wieckhoff
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|21
|пз
|Ивандро Боргес Санчес
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|15
|зщ
|Джордан Бос
|14
|пз
|Сем Стейн
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|40
|пз
|Лучано Валенте
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|16
|пз
|Лео Сауэр
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 4
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|5 : 2
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 0
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 4
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|01.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|20.01.2021
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|3 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|0 : 0
|25.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|4 : 0
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 2
|02.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 2
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|0 : 1
|24.09.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|8
|16
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|8
|15
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|8
|15
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|9
|14
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|9
|14
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|8
|13
|9
|Утрехт
|8
|10
|10
|Гоу Эхед Иглс
|8
|10
|11
|Спарта
|8
|10
|12
|Херенвен
|8
|9
|13
|Волендам
|8
|7
|14
|Телстар
|8
|7
|15
|НАК Бреда
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|8
|3