Неман - Нафтан 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 16:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
19 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Нафтан, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
|20.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|10-й тур
|1 : 3
|25.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|2 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|6 : 1
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|24.07.2019
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 1 ДВ
|17.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|3 : 2
|11.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.11.2016
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|0 : 1
|02.07.2016
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|3 : 1
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|5 : 3
|25.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|4 : 2
|19.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|5 : 0
|13.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|24
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|25
|47
|4
|Торпедо-БелАЗ
|24
|44
|5
|Динамо-Брест
|25
|44
|6
|Ислочь
|25
|43
|7
|Минск
|24
|41
|8
|Неман
|23
|35
|9
|БАТЭ
|25
|30
|10
|Гомель
|24
|30
|11
|Витебск
|25
|27
|12
|Арсенал Дз
|25
|26
|13
|Нафтан
|24
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|25
|23
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|24
|17
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|24
|10