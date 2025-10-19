23:07 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Неман - Нафтан 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 16:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
19 Октября 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 25-й тур
Неман
Нафтан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Нафтан, которое состоится 19 Октября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Нафтан
Новополоцк
История личных встреч
20.05.2025Беларусь — Высшая лига10-й турНафтан1 : 3Неман
25.09.2024Беларусь — Высшая лига16-й турНафтан0 : 0Неман
16.03.2024Беларусь — Высшая лига1-й турНеман2 : 1Нафтан
02.12.2023Беларусь - Высшая лига30-й турНеман6 : 1Нафтан
07.07.2023Беларусь - Высшая лига15-й турНафтан0 : 3Неман
24.07.2019Кубок Беларуси1/16 финалаНафтан2 : 1 ДВНеман
17.09.2017Беларусь - Высшая лига22-й турНафтан3 : 2Неман
11.05.2017Беларусь - Высшая лига7-й турНеман2 : 1Нафтан
27.11.2016Беларусь - Высшая лига30-й турНеман0 : 1Нафтан
02.07.2016Беларусь - Высшая лига15-й турНафтан2 : 0Неман
15.10.2025Беларусь — Высшая лига19-й тур2 : 1Неман
10.10.2025Беларусь — Высшая лига20-й турНеман1 : 0
04.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й турНеман1 : 1
28.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й тур1 : 0Неман
24.09.2025Беларусь — Высшая лига17-й тур3 : 1Неман
04.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й турНафтан5 : 3
25.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й тур4 : 2Нафтан
19.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й турНафтан5 : 0
13.09.2025Беларусь — Высшая лига21-й тур1 : 1Нафтан
29.08.2025Беларусь — Высшая лига20-й турНафтан2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2452
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2449
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2547
4 Торпедо-БелАЗ2444
5 Динамо-Брест2544
6 Ислочь2543
7 Минск2441
8 Неман2335
9 БАТЭ2530
10 Гомель2430
11 Витебск2527
12 Арсенал Дз2526
13 Нафтан2425
14
Стыковая зона
Сморгонь2523
15
Зона вылета
Слуцк2417
16
Зона вылета
Молодечно2410

