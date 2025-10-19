23:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Пяст - Лехия 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 12:15
Стадион: Мейски (Гливице, Польша), вместимость: 9913
19 Октября 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Пяст
Лехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пяст - Лехия, которое состоится 19 Октября 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Гливице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пяст
Гливице
Лехия
Гданьск
История личных встреч
26.04.2025 Польша — Экстракласса 30-й тур Лехия3 : 1Пяст
25.10.2024 Польша — Экстракласса 13-й тур Пяст3 : 3Лехия
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Пяст3 : 1 ТЛехия
13.11.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Лехия1 : 3Пяст
12.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Пяст1 : 0Лехия
18.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Лехия1 : 0Пяст
17.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Лехия2 : 2Пяст
23.11.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Пяст2 : 0Лехия
24.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 2-й тур Лехия1 : 0Пяст
14.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Лехия1 : 0Пяст
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 1Пяст
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Пяст4 : 2
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 0Пяст
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Пяст1 : 1
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 2Пяст
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Лехия1 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 3 : 0Лехия
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 4Лехия
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур Лехия2 : 0
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 2 : 0Лехия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1219
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
5 Висла Плоцк1018
6 Лех П1018
7 Видзев1216
8 Легия1015
9 Радомяк1215
10 Ракув1014
11 Заглембе Л1013
12 Погонь1113
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close