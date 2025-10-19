Лех П - Погонь 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 14:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
19 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Погонь, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Томас Томасберг
|Томас Томасберг
История личных встреч
|01.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 3
|25.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Польша - Экстракласса
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Польша - Экстракласса
|10-й тур
|5 : 0
|02.04.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|2 : 2
|11.09.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|2 : 2
|26.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 3
|28.08.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 1
|07.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|0 : 1
|16.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|0 : 4
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|2 : 2
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 4
|13.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|31.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|12
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|10
|18
|5
|Висла Плоцк
|10
|18
|6
|Лех П
|10
|18
|7
|Видзев
|12
|16
|8
|Легия
|10
|15
|9
|Радомяк
|12
|15
|10
|Ракув
|10
|14
|11
|Заглембе Л
|10
|13
|12
|Погонь
|11
|13
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7