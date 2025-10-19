23:08 ()
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Лех П - Погонь 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 14:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
19 Октября 2025 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Лех П
Погонь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Погонь, которое состоится 19 Октября 2025 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
01.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Погонь0 : 3Лех П
25.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Лех П2 : 0Погонь
07.04.2024 Польша - Экстракласса 27-й тур Лех П1 : 0Погонь
01.10.2023 Польша - Экстракласса 10-й тур Погонь5 : 0Лех П
02.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Лех П2 : 2Погонь
11.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Погонь2 : 2Лех П
26.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Погонь0 : 3Лех П
28.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Лех П1 : 1Погонь
07.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Погонь0 : 1Лех П
16.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Лех П0 : 4Погонь
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 1Лех П
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Лех П4 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Лех П2 : 2
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 2Лех П
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 0 : 2Лех П
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Погонь2 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 0Погонь
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Погонь3 : 4
13.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 0Погонь
31.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Погонь2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1219
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
5 Висла Плоцк1018
6 Лех П1018
7 Видзев1216
8 Легия1015
9 Радомяк1215
10 Ракув1014
11 Заглембе Л1013
12 Погонь1113
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

