Заглембе Л - Легия 19 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Легия, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заглембе Л
Любин
Легия
Варшава
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
|08.12.2024
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|0 : 3
|20.07.2024
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 0
|25.05.2024
|Польша - Экстракласса
|34-й тур
|2 : 1
|03.12.2023
|Польша - Экстракласса
|17-й тур
|0 : 3
|04.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 2
|23.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|04.02.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 3
|15.12.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 3-й тур
|4 : 0
|21.03.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 4
|18.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|2 : 2
|12.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 2
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|0 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|12
|19
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|10
|18
|5
|Висла Плоцк
|10
|18
|6
|Лех П
|10
|18
|7
|Видзев
|12
|16
|8
|Легия
|10
|15
|9
|Радомяк
|12
|15
|10
|Ракув
|10
|14
|11
|Заглембе Л
|10
|13
|12
|Погонь
|11
|13
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Пяст
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Лехия
|11
|7