23:08 ()
Онлайн трансляции
Суббота 18 октября
Воскресенье 19 октября
Свернуть список

Заглембе Л - Легия 19 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-10-2025 17:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
19 Октября 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Заглембе Л
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Легия, которое состоится 19 Октября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Легия
Варшава
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
08.12.2024 Польша — Экстракласса 18-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
20.07.2024 Польша — Экстракласса 1-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
25.05.2024 Польша - Экстракласса 34-й тур Легия2 : 1Заглембе Л
03.12.2023 Польша - Экстракласса 17-й тур Заглембе Л0 : 3Легия
04.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Заглембе Л1 : 2Легия
23.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Легия2 : 0Заглембе Л
04.02.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л1 : 3Легия
15.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Легия4 : 0Заглембе Л
21.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Заглембе Л0 : 4Легия
18.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Легия2 : 1Заглембе Л
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Заглембе Л
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Заглембе Л4 : 0
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Заглембе Л2 : 2
12.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 2Заглембе Л
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Заглембе Л2 : 2
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Легия
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Легия0 : 1
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Легия1 : 0
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Легия0 : 0
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 1 : 1Легия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Корона1219
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1018
5 Висла Плоцк1018
6 Лех П1018
7 Видзев1216
8 Легия1015
9 Радомяк1215
10 Ракув1014
11 Заглембе Л1013
12 Погонь1113
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Нецеча119
17
Зона вылета
Пяст97
18
Зона вылета
Лехия117

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close