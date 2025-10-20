02:41 ()
Аргентина U20 - Марокко U20 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 01:00
Стадион: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили), вместимость: 48665
20 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Финал
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Аргентина U20
1-й тайм, 39'
0 : 2
Марокко U20

  • 6'
    Сантино Барби
  • 33'
    Джанлука Престианни
0'
45'
90'
  • 12'
    0:1
    Яссир Забири
  • 29'
    0:2
    Яссир Забири
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U20 - Марокко U20, которое состоится 20 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина U20
Марокко U20
1АргентинаврСантино Барби
4АргентиназщДилан Горосито
2АргентиназщТобиас Рамирес
6АргентиназщХуан Вильяльба
3АргентиназщХулио Солер
5АргентинапзМильтон Дельгадо
15АргентинапзТомас Перес
8АргентинапзВалентино Акунья
33'
20АргентинапзДжанлука Престианни
7АргентинанпМаэр Каррисо
9АргентинанпАлехо Сарко
17АргентинанпМатео Сильветти
33'
12МарокковрИбрагим Гомис
3МароккозщАли Маамар
4МароккозщИсмаэль Бауф
15МароккозщФуад Захуани
19МароккозщСмаил Бахти
6МароккопзНаим Бьяр
8МароккопзХоссам Эссадак
18МароккопзЯссин Халифи
7МарокконпОтман Маамма
17МарокконпЖессим Яссин
21МарокконпЯссир Забири
Запасные
12АргентинаврАльваро Буссо
21АргентинаврАлен Гомес
13АргентиназщВаленте Пьерани
14АргентиназщСантьяго Фернандес
16АргентиназщТео Родригес Пагано
18АргентинапзТобиас Андрада
11АргентинанпЯн Субиабре
19АргентинанпСантино Андино
16МарокковрХаким Месбахи
22МарокковрИльясс Мотик
2МароккозщИльясс Махсуб
20МароккозщМохаммед Зиндин Кебдани
13МароккозщТаха Маджни
5МароккопзАнас Таджауарт
10МароккопзСаад Эль-Хаддад
9МарокконпЮнес Эль-Бахрауи
11МарокконпИльяс Бумассауди
14МарокконпМохамед Хамони
Главные тренеры
АргентинаДиего Пласенте
БельгияМохамед Уаби
История личных встреч
16.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/2 финала Аргентина U201 : 0
12.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/4 финала 0 : 2Аргентина U20
08.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала Аргентина U204 : 0
05.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа D. 3-й тур Аргентина U201 : 0
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа D. 2-й тур Аргентина U204 : 1
15.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/2 финала Марокко U201 : 1 5 : 4
12.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/4 финала 1 : 3Марокко U20
10.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд 1/8 финала Марокко U202 : 1
04.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 3-й тур 1 : 0Марокко U20
02.10.2025 U20 ЧМ-2025 — финальный раунд Группа C. 2-й тур 1 : 2Марокко U20
Турнирная таблица
1/8 финала
Украина U20
Испания U20
0 : 1
Чили U20
Мексика U20
1 : 4
Аргентина U20
Нигерия U20
4 : 0
Колумбия U20
ЮАР U20
3 : 1
Япония U20
Франция U20
0 : 1 ДВ
Парагвай U20
Норвегия U20
0 : 1 ДВ
США U20
Италия U20
3 : 0
Марокко U20
Южная Корея U20
2 : 1
1/4 финала
Испания U20
Колумбия U20
2 : 3
Мексика U20
Аргентина U20
0 : 2
США U20
Марокко U20
1 : 3
Норвегия U20
Франция U20
1 : 2
1/2 финала
Марокко U20
Франция U20
1 : 1 5 : 4
Аргентина U20
Колумбия U20
1 : 0
За 3-е место
Колумбия U20
Франция U20
1 : 0
Финал
Аргентина U20
Марокко U20
20.10

