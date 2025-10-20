Аргентина U20 - Марокко U20 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 01:00
Стадион: Насьональ - Хулио Мартинес Праданос (Сантьяго, Чили), вместимость: 48665
20 Октября 2025 года в 02:00 (+03:00). U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Финал
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
1-й тайм, 39'
0 : 2
- 6'Сантино Барби
- 33'Джанлука Престианни
0'
45'
90'
- 12'0:1Яссир Забири
- 29'0:2Яссир Забири
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина U20 - Марокко U20, которое состоится 20 Октября 2025 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2025 — финальный раунд, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина U20
Марокко U20
|1
|вр
|Сантино Барби
|4
|зщ
|Дилан Горосито
|2
|зщ
|Тобиас Рамирес
|6
|зщ
|Хуан Вильяльба
|3
|зщ
|Хулио Солер
|5
|пз
|Мильтон Дельгадо
|15
|пз
|Томас Перес
|8
|пз
|Валентино Акунья
33'
|20
|пз
|Джанлука Престианни
|7
|нп
|Маэр Каррисо
|9
|нп
|Алехо Сарко
|17
|нп
|Матео Сильветти
33'
|12
|вр
|Ибрагим Гомис
|3
|зщ
|Али Маамар
|4
|зщ
|Исмаэль Бауф
|15
|зщ
|Фуад Захуани
|19
|зщ
|Смаил Бахти
|6
|пз
|Наим Бьяр
|8
|пз
|Хоссам Эссадак
|18
|пз
|Яссин Халифи
|7
|нп
|Отман Маамма
|17
|нп
|Жессим Яссин
|21
|нп
|Яссир Забири
Запасные
|12
|вр
|Альваро Буссо
|21
|вр
|Ален Гомес
|13
|зщ
|Валенте Пьерани
|14
|зщ
|Сантьяго Фернандес
|16
|зщ
|Тео Родригес Пагано
|18
|пз
|Тобиас Андрада
|11
|нп
|Ян Субиабре
|19
|нп
|Сантино Андино
|16
|вр
|Хаким Месбахи
|22
|вр
|Ильясс Мотик
|2
|зщ
|Ильясс Махсуб
|20
|зщ
|Мохаммед Зиндин Кебдани
|13
|зщ
|Таха Маджни
|5
|пз
|Анас Таджауарт
|10
|пз
|Саад Эль-Хаддад
|9
|нп
|Юнес Эль-Бахрауи
|11
|нп
|Ильяс Бумассауди
|14
|нп
|Мохамед Хамони
Главные тренеры
|Диего Пласенте
|Мохамед Уаби
История личных встреч
|16.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 0
|12.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/4 финала
|0 : 2
|08.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 0
|05.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|4 : 1
|15.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 1 5 : 4
|12.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 3
|10.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1
|04.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|1 : 0
|02.10.2025
|U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
1/8 финала
| Украина U20
Испания U20
|0 : 1
| Чили U20
Мексика U20
|1 : 4
| Аргентина U20
Нигерия U20
|4 : 0
| Колумбия U20
ЮАР U20
|3 : 1
| Япония U20
Франция U20
|0 : 1 ДВ
| Парагвай U20
Норвегия U20
|0 : 1 ДВ
| США U20
Италия U20
|3 : 0
| Марокко U20
Южная Корея U20
|2 : 1
1/4 финала
| Испания U20
Колумбия U20
|2 : 3
| Мексика U20
Аргентина U20
|0 : 2
| США U20
Марокко U20
|1 : 3
| Норвегия U20
Франция U20
|1 : 2
1/2 финала
| Марокко U20
Франция U20
|1 : 1 5 : 4
| Аргентина U20
Колумбия U20
|1 : 0
За 3-е место
| Колумбия U20
Франция U20
|1 : 0
Финал
| Аргентина U20
Марокко U20
|20.10