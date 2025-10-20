02:41 ()
Висла Плоцк - Нецеча 20 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-10-2025 19:00
20 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Висла Плоцк
Нецеча

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Нецеча, которое состоится 20 Октября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 12-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Нецеча
Нецеча
История личных встреч
01.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Нецеча1 : 0Висла Плоцк
05.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Висла Плоцк1 : 1Нецеча
02.03.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Нецеча1 : 2Висла Плоцк
01.10.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк1 : 0Нецеча
11.03.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Висла Плоцк1 : 0Нецеча
23.09.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Нецеча0 : 0Висла Плоцк
03.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 1 : 1Висла Плоцк
26.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Висла Плоцк1 : 1
19.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Висла Плоцк0 : 1
29.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур 1 : 0Висла Плоцк
25.08.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Висла Плоцк2 : 1
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Нецеча2 : 4
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 2Нецеча
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Нецеча0 : 2
14.09.2025 Польша — Экстракласса 8-й тур 1 : 1Нецеча
30.08.2025 Польша — Экстракласса 7-й тур Нецеча1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ягеллония1124
2
Квалификация Лиги конференций
Гурник З1223
3
Квалификация Лиги конференций
Краковия1121
4
Квалификация Лиги конференций
Корона1219
5 Лех П1119
6 Висла Плоцк1018
7 Видзев1216
8 Заглембе Л1116
9 Легия1115
10 Радомяк1215
11 Погонь1214
12 Ракув1114
13 Арка1212
14 ГКС Катовице1211
15 Мотор1111
16
Зона вылета
Лехия1210
17
Зона вылета
Нецеча119
18
Зона вылета
Пяст107

