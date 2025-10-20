Висла Плоцк - Нецеча 20 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-10-2025 19:00
20 Октября 2025 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 12-й тур
Висла Плоцк
Плоцк
Нецеча
Нецеча
История личных встреч
|01.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 0
|05.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 1
|02.03.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|1 : 2
|01.10.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 0
|11.03.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|1 : 0
|23.09.2016
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 0
|03.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|1 : 1
|26.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|19.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 1
|29.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 4
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 2
|14.09.2025
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Польша — Экстракласса
|7-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ягеллония
|11
|24
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Гурник З
|12
|23
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|11
|21
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Корона
|12
|19
|5
|Лех П
|11
|19
|6
|Висла Плоцк
|10
|18
|7
|Видзев
|12
|16
|8
|Заглембе Л
|11
|16
|9
|Легия
|11
|15
|10
|Радомяк
|12
|15
|11
|Погонь
|12
|14
|12
|Ракув
|11
|14
|13
|Арка
|12
|12
|14
|ГКС Катовице
|12
|11
|15
|Мотор
|11
|11
| 16
Зона вылета
|Лехия
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|11
|9
| 18
Зона вылета
|Пяст
|10
|7