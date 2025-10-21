00:55 ()
Вильярреал - Манчестер Сити 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Вильярреал
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Манчестер Сити, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
4 Испания зщ Рафа Марин
12 Португалия зщ Ренату Вейга
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада пз Тейджон Бьюкенен
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
20 Испания пз Альберто Молейро
19 Кот-д'Ивуар пз Николя Пепе
9 Грузия нп Жорж Микаутадзе
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
5 Англия зщ Джон Стоунз
82 Англия зщ Рико Льюис
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
14 Испания пз Нико Гонсалес
11 Бельгия пз Жереми Доку
52 Норвегия нп Оскар Бобб
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
02.11.2011 Лига чемпионов Группа A. 4-й тур Вильярреал0 : 3Манчестер Сити
18.10.2011 Лига чемпионов Группа A. 3-й тур Манчестер Сити2 : 1Вильярреал
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Вильярреал2 : 2
04.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 3 : 1Вильярреал
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Вильярреал2 : 2
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Вильярреал1 : 0
23.09.2025 Испания — Примера 6-й тур 1 : 2Вильярреал
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Манчестер Сити
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 2 : 2Манчестер Сити
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур Манчестер Сити5 : 1
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

