Вильярреал - Манчестер Сити 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Манчестер Сити, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|4
|зщ
|Рафа Марин
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|пз
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|20
|пз
|Альберто Молейро
|19
|пз
|Николя Пепе
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|82
|зщ
|Рико Льюис
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|11
|пз
|Жереми Доку
|52
|нп
|Оскар Бобб
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|02.11.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 4-й тур
|0 : 3
|18.10.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|5 : 1
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура общего этапа Лиги чемпионов: «Вильярреал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0