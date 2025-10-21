00:55 ()
Арсенал - Атлетико М 21 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Арсенал
Атлетико М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Атлетико М, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
49 Англия зщ Майлз Льюис-Скелли
23 Испания пз Микель Мерино
41 Англия пз Деклан Райс
36 Испания пз Мартин Субименди
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
24 Испания зщ Робен Ле Норман
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
17 Словакия зщ Давид Ганцко
6 Испания пз Коке
8 Испания пз Пабло Барриос
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
4 Англия пз Конор Галлахер
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
9 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
26.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Атлетико М1 : 1 3 : 1Арсенал
03.05.2018 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Атлетико М1 : 0Арсенал
26.04.2018 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч Арсенал1 : 1Атлетико М
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 0 : 1Арсенал
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Арсенал2 : 0
01.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Арсенал2 : 0
28.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 1 : 2Арсенал
24.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала 0 : 2Арсенал
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Атлетико М1 : 0
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур 1 : 1Атлетико М
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Атлетико М5 : 1
27.09.2025 Испания — Примера 7-й тур Атлетико М5 : 2
24.09.2025 Испания — Примера 6-й тур Атлетико М3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария26
2
1/8 финала
Реал Мадрид26
3
1/8 финала
ПСЖ26
4
1/8 финала
Интер М26
5
1/8 финала
Арсенал26
6
1/8 финала
Карабах26
7
1/8 финала
Боруссия Д24
8
1/8 финала
Манчестер Сити24
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур24
10
Плей-офф
Атлетико М23
11
Плей-офф
Ньюкасл Юнайтед23
12
Плей-офф
Марсель23
13
Плей-офф
Брюгге23
14
Плей-офф
Спортинг23
15
Плей-офф
Айнтрахт Ф23
16
Плей-офф
Барселона23
17
Плей-офф
Ливерпуль23
18
Плей-офф
Челси23
19
Плей-офф
Наполи23
20
Плей-офф
Юнион23
21
Плей-офф
Галатасарай23
22
Плей-офф
Аталанта23
23
Плей-офф
Ювентус22
24
Плей-офф
Будё-Глимт22
25 Байер22
26 Вильярреал21
27 ПСВ Эйндховен21
28 Копенгаген21
29 Олимпиакос21
30 Монако21
31 Славия П21
32 Пафос21
33 Бенфика20
34 Атлетик Б20
35 Аякс20
36 Кайрат20

