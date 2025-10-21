Арсенал - Атлетико М 21 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 21-10-2025 21:00
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
21 Октября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Атлетико М, которое состоится 21 Октября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|зщ
|Майлз Льюис-Скелли
|23
|пз
|Микель Мерино
|41
|пз
|Деклан Райс
|36
|пз
|Мартин Субименди
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|6
|пз
|Коке
|8
|пз
|Пабло Барриос
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|4
|пз
|Конор Галлахер
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Микель Артета
|Диего Симеоне
История личных встреч
|26.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 3 : 1
|03.05.2018
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|26.04.2018
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|24.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|0 : 2
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|5 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|5 : 2
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Реал Мадрид
|2
|6
| 3
1/8 финала
|ПСЖ
|2
|6
| 4
1/8 финала
|Интер М
|2
|6
| 5
1/8 финала
|Арсенал
|2
|6
| 6
1/8 финала
|Карабах
|2
|6
| 7
1/8 финала
|Боруссия Д
|2
|4
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|2
|4
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|4
| 10
Плей-офф
|Атлетико М
|2
|3
| 11
Плей-офф
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|3
| 12
Плей-офф
|Марсель
|2
|3
| 13
Плей-офф
|Брюгге
|2
|3
| 14
Плей-офф
|Спортинг
|2
|3
| 15
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|2
|3
| 16
Плей-офф
|Барселона
|2
|3
| 17
Плей-офф
|Ливерпуль
|2
|3
| 18
Плей-офф
|Челси
|2
|3
| 19
Плей-офф
|Наполи
|2
|3
| 20
Плей-офф
|Юнион
|2
|3
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|2
|3
| 22
Плей-офф
|Аталанта
|2
|3
| 23
Плей-офф
|Ювентус
|2
|2
| 24
Плей-офф
|Будё-Глимт
|2
|2
|25
|Байер
|2
|2
|26
|Вильярреал
|2
|1
|27
|ПСВ Эйндховен
|2
|1
|28
|Копенгаген
|2
|1
|29
|Олимпиакос
|2
|1
|30
|Монако
|2
|1
|31
|Славия П
|2
|1
|32
|Пафос
|2
|1
|33
|Бенфика
|2
|0
|34
|Атлетик Б
|2
|0
|35
|Аякс
|2
|0
|36
|Кайрат
|2
|0