00:25 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Рубин - Динамо М 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:45
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
01 Ноября 2025 года в 17:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Рубин
Динамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
Россия Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Рубин0 : 0Динамо М
20.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Динамо М3 : 1Рубин
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Динамо М4 : 0Рубин
20.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 4Динамо М
04.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Динамо М1 : 0Рубин
26.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин2 : 2Динамо М
05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Динамо М2 : 0Рубин
17.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Рубин2 : 2Динамо М
28.11.2021 Россия — Премьер-Лига 16-й тур Рубин2 : 3Динамо М
26.09.2021 Россия — Премьер-Лига 9-й тур Динамо М2 : 0Рубин
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 1 : 3Рубин
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 1 : 0Рубин
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Рубин1 : 1
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Рубин3 : 3 4 : 3
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Рубин0 : 3
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур 2 : 2Динамо М
26.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур 2 : 1Динамо М
24.10.2025 Россия — МФЛ 27-й тур Динамо М2 : 0
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 6-й тур Динамо М4 : 0
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо М2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1430
2 Краснодар1329
3 Локомотив М1327
4 Зенит1326
5 Балтика1324
6 Спартак М1322
7 Рубин1318
8 Динамо М1316
9 Ахмат1316
10 Ростов1315
11 Крылья Советов1313
12 Акрон1312
13
Стыковая зона
Динамо Мх1311
14
Стыковая зона
Сочи138
15
Зона вылета
Оренбург138
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород147

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close