Рубин - Динамо М 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:45
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
01 Ноября 2025 года в 17:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Инал Танашев (Нальчик, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Динамо М, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|20.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|4 : 0
|20.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 4
|04.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|26.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.11.2021
|Россия — Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Россия — Премьер-Лига
|9-й тур
|2 : 0
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 3 4 : 3
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|24.10.2025
|Россия — МФЛ
|27-й тур
|2 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 6-й тур
|4 : 0
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РПЛ: «Рубин» — «Динамо» (Москва). Начало встречи запланировано на 17:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|14
|30
|2
|Краснодар
|13
|29
|3
|Локомотив М
|13
|27
|4
|Зенит
|13
|26
|5
|Балтика
|13
|24
|6
|Спартак М
|13
|22
|7
|Рубин
|13
|18
|8
|Динамо М
|13
|16
|9
|Ахмат
|13
|16
|10
|Ростов
|13
|15
|11
|Крылья Советов
|13
|13
|12
|Акрон
|13
|12
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|13
|11
| 14
Стыковая зона
|Сочи
|13
|8
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|13
|8
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|14
|7