Шинник - Челябинск 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:00
Стадион: Шинник (Ярославль, Россия), вместимость: 23000
01 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Главный судья: Роман Сафьян (Москва, Россия);
Шинник
Челябинск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Челябинск, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Шинник (Ярославль, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Беларусь Артём Олегович Булойчик
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Шинник2 : 2
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 0 : 0Шинник
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Шинник1 : 1 3 : 5
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Шинник0 : 1
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 3 : 1Шинник
28.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Челябинск0 : 0 3 : 4
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 0 : 0Челябинск
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Челябинск2 : 2
15.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала 0 : 0 4 : 5Челябинск
06.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур Челябинск0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1633
2
Повышение
Урал1530
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1630
4
Плей-офф за повышение
Родина1627
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1525
8 СКА-Хабаровск1623
9 Нефтехимик1619
10 Шинник1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1617
14 Уфа1616
15 Волга Ул1615
16
Зона вылета
Сокол1614
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

Отзывы и комментарии к матчу

