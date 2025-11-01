00:26 ()
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Фулхэм - Вулверхэмптон 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Фулхэм
Вулверхэмптон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
31ФранциязщИсса Диоп
15ИспаниязщХорхе Куэнка
30АнглиязщРайан Сесеньон
16НорвегияпзСандер Берге
20СербияпзСаша Лукич
22Бразилияпз Кевин
24АнглияпзДжош Кинг
17НигериянпАлекс Айуоби
7МексиканпРауль Хименес
31АнглияврСэм Джонстон
38КамерунзщДжексон Тчатчуа
4УругвайзщСантьяго Буэно
37ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщУго Буэно
5ЗимбабвепзМаршалл Мунеци
7Бразилияпз Андре Триндаде
8БразилияпзЖоао Гомес
10КолумбиянпДжон Арьяс
9НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
11Южная КореянпХван Хи Чан
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
ПортугалияВитор Перейра
История личных встреч
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турВулверхэмптон1 : 2Фулхэм
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турФулхэм1 : 4Вулверхэмптон
09.03.2024Англия - Премьер-лига28-й турВулверхэмптон2 : 1Фулхэм
27.11.2023Англия - Премьер-лига13-й турФулхэм3 : 2Вулверхэмптон
24.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турВулверхэмптон0 : 0Фулхэм
09.04.2021Англия - Премьер-лига31-й турФулхэм0 : 1Вулверхэмптон
04.10.2020Англия - Премьер-лига4-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
04.05.2019Англия - Премьер-лига37-й турВулверхэмптон1 : 0Фулхэм
26.12.2018Англия - Премьер-лига19-й турФулхэм1 : 1Вулверхэмптон
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала1 : 1 4 : 5Фулхэм
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур2 : 1Фулхэм
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турФулхэм0 : 1
03.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур3 : 1Фулхэм
28.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур3 : 1Фулхэм
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финалаВулверхэмптон3 : 4
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турВулверхэмптон2 : 3
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур2 : 0Вулверхэмптон
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турВулверхэмптон1 : 1
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й тур1 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

