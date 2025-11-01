Фулхэм - Вулверхэмптон 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Вулверхэмптон, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|31
|зщ
|Исса Диоп
|15
|зщ
|Хорхе Куэнка
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|20
|пз
|Саша Лукич
|22
|пз
|Кевин
|24
|пз
|Джош Кинг
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|31
|вр
|Сэм Джонстон
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|4
|зщ
|Сантьяго Буэно
|37
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Уго Буэно
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|7
|пз
|Андре Триндаде
|8
|пз
|Жоао Гомес
|10
|нп
|Джон Арьяс
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|11
|нп
|Хван Хи Чан
Главные тренеры
|Марку Силва
|Витор Перейра
История личных встреч
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|23.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|27.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|24.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|09.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 1
|04.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 4
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2