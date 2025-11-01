Кристал Пэлас - Брентфорд 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|9
|нп
|Игор Тьяго
|7
|нп
|Кевин Шаде
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 5
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|9
|22
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|9
|16
|6
|Манчестер Юнайтед
|9
|16
|7
|Ливерпуль
|9
|15
|8
|Астон Вилла
|9
|15
|9
|Челси
|9
|14
|10
|Кристал Пэлас
|9
|13
|11
|Брентфорд
|9
|13
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|12
|14
|Эвертон
|9
|11
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|11
|16
|Бёрнли
|9
|10
|17
|Фулхэм
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|9
|2