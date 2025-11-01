00:26 ()
Кристал Пэлас - Брентфорд 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
01 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Кристал Пэлас
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брентфорд, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДин Хендерсон
26СШАзщКрис Ричардс
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщМарк Гехи
2КолумбияпзДаниэль Муньос
20АнглияпзАдам Уортон
18ЯпонияпзДаити Камада
3АнглияпзТайрик Митчелл
7СенегалпзИсмаила Сарр
10ИспаниянпЙереми Пино
14ФранциянпЖан-Филипп Матета
1ИрландияврКивин Келлехер
4НидерландызщСепп ван ден Берг
22ИрландиязщНейтан Коллинз
20НорвегиязщКристоффер Аер
33ИталияпзМикаель Кайоде
6АнглияпзДжордан Хендерсон
18УкраинапзЕгор Ярмолюк
24ДаниянпМиккель Дамсгор
23АнглиянпКин Льюис-Поттер
9БразилиянпИгор Тьяго
7ГерманиянпКевин Шаде
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
ИрландияКит Эндрюс
История личных встреч
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й турКристал Пэлас1 : 2Брентфорд
18.08.2024Англия — Премьер-лига1-й турБрентфорд2 : 1Кристал Пэлас
30.12.2023Англия - Премьер-лига20-й турКристал Пэлас3 : 1Брентфорд
26.08.2023Англия - Премьер-лига3-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турБрентфорд1 : 1Кристал Пэлас
30.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турКристал Пэлас1 : 1Брентфорд
12.02.2022Англия - Премьер-лига25-й турБрентфорд0 : 0Кристал Пэлас
21.08.2021Англия - Премьер-лига2-й турКристал Пэлас0 : 0Брентфорд
29.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 3Кристал Пэлас
26.10.2025Англия — Премьер-лига9-й тур1 : 0Кристал Пэлас
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й турКристал Пэлас0 : 1
18.10.2025Англия — Премьер-лига8-й турКристал Пэлас3 : 3
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й тур2 : 1Кристал Пэлас
28.10.2025Англия — Кубок лиги1/8 финала0 : 5Брентфорд
25.10.2025Англия — Премьер-лига9-й турБрентфорд3 : 2
20.10.2025Англия — Премьер-лига8-й тур0 : 2Брентфорд
05.10.2025Англия — Премьер-лига7-й турБрентфорд0 : 1
27.09.2025Англия — Премьер-лига6-й турБрентфорд3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал922
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Сити916
6 Манчестер Юнайтед916
7 Ливерпуль915
8 Астон Вилла915
9 Челси914
10 Кристал Пэлас913
11 Брентфорд913
12 Ньюкасл Юнайтед912
13 Брайтон энд Хоув Альбион912
14 Эвертон911
15 Лидс Юнайтед911
16 Бёрнли910
17 Фулхэм98
18
Зона вылета
Ноттингем Форест95
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон92

