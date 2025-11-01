00:27 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Реал Сосьедад - Атлетик Б 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Реал Сосьедад
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик Б, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
5ИспаниязщИгор Субельдия
17ИспаниязщСерхио Гомес
18ИспанияпзКарлос Солер
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
23ИспанияпзБрайс Мендес
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
7ИспаниянпАндер Барренечеа
1ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщХесус Аресо
3ИспаниязщДани Вивиан
4ИспаниязщАйтор Паредес
17ИспаниязщЮри Берчиче
16ИспанияпзИньиго Руис
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
8ИспанияпзОйан Сансет
7ИспаниянпАлекс Беренгер
10ИспаниянпНико Уильямс
11ИспаниянпГорка Гурусета
Главные тренеры
ИспанияСерхио Франсиско
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
04.05.2025Испания — Примера34-й турРеал Сосьедад0 : 0Атлетик Б
24.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетик Б1 : 0Реал Сосьедад
13.01.2024Испания - Примера20-й турАтлетик Б2 : 1Реал Сосьедад
30.09.2023Испания - Примера8-й турРеал Сосьедад3 : 0Атлетик Б
15.04.2023Испания - Примера29-й турАтлетик Б2 : 0Реал Сосьедад
14.01.2023Испания - Примера17-й турРеал Сосьедад3 : 1Атлетик Б
20.02.2022Испания - Примера25-й турАтлетик Б4 : 0Реал Сосьедад
31.10.2021Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
07.04.2021Испания - Примера29-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетик Б
03.04.2021Кубок ИспанииФиналАтлетик Б0 : 1Реал Сосьедад
24.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Сосьедад2 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й тур1 : 1Реал Сосьедад
05.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Сосьедад0 : 1
28.09.2025Испания — Примера7-й тур2 : 1Реал Сосьедад
24.09.2025Испания — Примера6-й турРеал Сосьедад1 : 0
25.10.2025Испания — Примера10-й турАтлетик Б0 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турАтлетик Б3 : 1
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 0Атлетик Б
04.10.2025Испания — Примера8-й турАтлетик Б2 : 1
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур4 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Атлетико М1019
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Бетис1016
7 Атлетик Б1014
8 Хетафе1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1014
11 Севилья1013
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close