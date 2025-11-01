Реал Сосьедад - Атлетик Б 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
01 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетик Б, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|18
|пз
|Карлос Солер
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|23
|пз
|Брайс Мендес
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|16
|пз
|Иньиго Руис
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|8
|пз
|Ойан Сансет
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|11
|нп
|Горка Гурусета
Главные тренеры
|Серхио Франсиско
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|1 : 0
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 1
|30.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|4 : 0
|31.10.2021
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|07.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Кубок Испании
|Финал
|0 : 1
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|0 : 1
|28.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|2 : 1
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Бетис
|10
|16
|7
|Атлетик Б
|10
|14
|8
|Хетафе
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|10
|14
|11
|Севилья
|10
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7