Реал Мадрид - Валенсия 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Реал Мадрид
Валенсия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
1БельгияврТибо Куртуа
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
3БразилиязщЭдер Милитао
24ИспаниязщДин Хёйсен
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
5АнглияпзДжуд Беллингем
30АргентинапзФранко Мастантуоно
15ТурциянпАрда Гюлер
10ФранциянпКилиан Мбаппе
11Бразилиянп Родриго
25ИспанияврХулен Ахирресабала
12ПортугалиязщТьерри Коррея
5ИспаниязщСесар Таррега
3ИспаниязщХосе Копете
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
8ИспанияпзХави Герра
18Испанияпз Пепелу
16ИспанияпзДиего Лопес
15АргентинапзЛукас Бельтран
11ИспаниянпЛуис Риоха
7НидерландынпАрно Данжума
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИспанияКарлос Корберан
История личных встреч
05.04.2025Испания — Примера30-й турРеал Мадрид1 : 2Валенсия
03.01.2025Испания — Примера12-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
02.03.2024Испания - Примера27-й турВаленсия2 : 2Реал Мадрид
11.11.2023Испания - Примера13-й турРеал Мадрид5 : 1Валенсия
21.05.2023Испания - Примера35-й турВаленсия1 : 0Реал Мадрид
02.02.2023Испания - Примера17-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022Испания - Примера20-й турРеал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021Испания - Примера5-й турВаленсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021Испания - Примера23-й турРеал Мадрид2 : 0Валенсия
26.10.2025Испания — Примера10-й турРеал Мадрид2 : 1
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турРеал Мадрид1 : 0
19.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 1Реал Мадрид
04.10.2025Испания — Примера8-й турРеал Мадрид3 : 1
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур0 : 5Реал Мадрид
25.10.2025Испания — Примера10-й турВаленсия0 : 2
20.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 0Валенсия
04.10.2025Испания — Примера8-й тур2 : 1Валенсия
30.09.2025Испания — Примера7-й турВаленсия1 : 2
23.09.2025Испания — Примера6-й тур2 : 2Валенсия
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Барселона1022
3
Лига чемпионов
Вильярреал1020
4
Лига чемпионов
Атлетико М1019
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Бетис1016
7 Атлетик Б1014
8 Хетафе1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1014
11 Севилья1013
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона107

Отзывы и комментарии к матчу

