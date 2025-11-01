Реал Мадрид - Валенсия 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|11
|нп
|Родриго
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|15
|пз
|Лукас Бельтран
|11
|нп
|Луис Риоха
|7
|нп
|Арно Данжума
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Карлос Корберан
История личных встреч
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 2
|11.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|5 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|02.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|14.02.2021
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 1
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|0 : 5
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|2 : 1
|30.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 2
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Бетис
|10
|16
|7
|Атлетик Б
|10
|14
|8
|Хетафе
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|10
|14
|11
|Севилья
|10
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|10
|7