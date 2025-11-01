Удинезе - Аталанта 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
|40
|вр
|Мадука Окойе
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|28
|зщ
|Умар Соле
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|11
|зщ
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|18
|нп
|Адам Букса
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Исак Хин
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|13
|пз
|Эдерсон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|59
|пз
|Никола Залевски
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|11
|нп
|Адемола Лукман
|90
|нп
|Никола Крстович
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Иван Юрич
История личных встреч
|11.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 0
|10.11.2024
|Италия — Серия А
|12-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 0
|12.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|0 : 0
|09.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 2
|09.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 6
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|20.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|3 : 1
|28.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Болонья
|9
|15
|7
|Ювентус
|9
|15
|8
|Кремонезе
|9
|14
|9
|Аталанта
|9
|13
|10
|Сассуоло
|9
|13
|11
|Лацио
|9
|12
|12
|Торино
|9
|12
|13
|Удинезе
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3