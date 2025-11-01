00:27 ()
Удинезе - Аталанта 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
01 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Удинезе
Аталанта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Аталанта, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Аталанта
Бергамо
40 Нигерия вр Мадука Окойе
2 Грузия зщ Саба Гогличидзе
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
28 Франция зщ Умар Соле
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
14 Франция пз Артюр Атта
18 Польша нп Адам Букса
10 Италия нп Николо Дзаньоло
29 Италия вр Марко Карнезекки
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Швеция зщ Исак Хин
19 Албания зщ Берат Джимсити
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
13 Бразилия пз Эдерсон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
59 Польша пз Никола Залевски
10 Сербия пз Лазар Самарджич
11 Нигерия нп Адемола Лукман
90 Черногория нп Никола Крстович
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
11.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Удинезе0 : 0Аталанта
10.11.2024 Италия — Серия А 12-й тур Аталанта2 : 1Удинезе
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Аталанта2 : 0Удинезе
12.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Удинезе1 : 1Аталанта
04.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Аталанта0 : 0Удинезе
09.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Удинезе2 : 2Аталанта
09.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 6Аталанта
24.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта1 : 1Удинезе
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Аталанта3 : 2Удинезе
20.01.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Аталанта
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 3 : 1Удинезе
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Удинезе3 : 2
20.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур 1 : 1Удинезе
05.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Удинезе1 : 1
28.09.2025 Италия — Серия А 5-й тур 3 : 1Удинезе
28.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур Аталанта1 : 1
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур 1 : 1Аталанта
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Аталанта0 : 0
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Аталанта0 : 0
04.10.2025 Италия — Серия А 6-й тур Аталанта1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи921
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо916
6
Лига конференций
Болонья915
7 Ювентус915
8 Кремонезе914
9 Аталанта913
10 Сассуоло913
11 Лацио912
12 Торино912
13 Удинезе912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

