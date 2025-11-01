00:27 ()
РБ Лейпциг - Штутгарт 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
РБ Лейпциг
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Штутгарт, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Штутгарт
Штутгарт
1ВенгрияврПетер Гулачи
17ГерманиязщРидле Баку
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
20ГерманияпзАссан Уэдраого
9БельгиянпЖоан Бакайоко
40Бразилиянп Ромуло
7НорвегиянпАнтонио Нуса
33ГерманияврАлександр Нюбель
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЮлиан Хабот
3НидерландызщРамон Хендрикс
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
30ИспанияпзЧема Андрес
6ГерманияпзАнгело Штиллер
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й турРБ Лейпциг2 : 3Штутгарт
02.04.2025Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт3 : 1РБ Лейпциг
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1РБ Лейпциг
27.01.2024Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт5 : 2РБ Лейпциг
25.08.2023Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг5 : 1Штутгарт
27.01.2023Германия - Бундеслига18-й турРБ Лейпциг2 : 1Штутгарт
07.08.2022Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт1 : 1РБ Лейпциг
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турШтутгарт0 : 2РБ Лейпциг
20.08.2021Германия - Бундеслига2-й турРБ Лейпциг4 : 0Штутгарт
25.04.2021Германия — Бундеслига31-й турРБ Лейпциг2 : 0Штутгарт
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 4РБ Лейпциг
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 6РБ Лейпциг
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турРБ Лейпциг2 : 1
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й тур1 : 1РБ Лейпциг
27.09.2025Германия — Бундеслига5-й тур0 : 1РБ Лейпциг
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 2Штутгарт
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й тур1 : 0Штутгарт
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур0 : 3Штутгарт
05.10.2025Германия — Бундеслига6-й турШтутгарт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария824
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг819
3
Лига чемпионов
Штутгарт818
4
Лига чемпионов
Боруссия Д817
5
Лига Европы
Байер817
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф813
7 Хоффенхайм813
8 Кёльн811
9 Вердер811
10 Унион810
11 Фрайбург89
12 Вольфсбург88
13 Гамбург88
14 Санкт-Паули87
15 Аугсбург87
16
Стыковая зона
Майнц84
17
Зона вылета
Хайденхайм84
18
Зона вылета
Боруссия М83

