РБ Лейпциг - Штутгарт 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 16:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
01 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Штутгарт, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Петер Гулачи
|17
|зщ
|Ридле Баку
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|20
|пз
|Ассан Уэдраого
|9
|нп
|Жоан Бакайоко
|40
|нп
|Ромуло
|7
|нп
|Антонио Нуса
|33
|вр
|Александр Нюбель
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 3
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 2
|25.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|5 : 1
|27.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|25.04.2021
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 6
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|27.09.2025
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|17
| 5
Лига Европы
|Байер
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|8
|13
|7
|Хоффенхайм
|8
|13
|8
|Кёльн
|8
|11
|9
|Вердер
|8
|11
|10
|Унион
|8
|10
|11
|Фрайбург
|8
|9
|12
|Вольфсбург
|8
|8
|13
|Гамбург
|8
|8
|14
|Санкт-Паули
|8
|7
|15
|Аугсбург
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|3