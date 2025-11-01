Монако - Париж 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Париж, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Париж
Париж
|16
|вр
|Филипп Кён
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|13
|зщ
|Кристиан Мависса
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|пз
|Фоларин Балогун
|10
|пз
|Александр Головин
|27
|нп
|Крепен Диатта
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|6
|зщ
|Отавио
|2
|зщ
|Туомас Оллила
|21
|пз
|Максим Лопес
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|9
|нп
|Виллем Жеббель
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 3
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 1
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|21
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|10
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5