Монако - Париж 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Монако
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Париж, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Монако, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монако
Монако
Париж
Париж
16 Швейцария вр Филипп Кён
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
13 Франция зщ Кристиан Мависса
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
20 Франция зщ Кассум Уаттара
28 Франция пз Мамаду Кулибали
11 Франция пз Магнес Аклиуш
9 США пз Фоларин Балогун
10 Россия пз Александр Головин
27 Сенегал нп Крепен Диатта
16 Франция вр Обед Нкамбадио
31 Франция зщ Самир Шерги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
6 Бразилия зщ Отавио
2 Финляндия зщ Туомас Оллила
21 Франция пз Максим Лопес
33 Франция пз Пьер Леэ-Мелу
4 Франция пз Венсан Маршетти
10 Алжир пз Илан Кеббаль
27 Нигерия пз Мозес Саймон
9 Франция нп Виллем Жеббель
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
Бельгия Себастьен Поконьоли
История личных встреч
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 3 : 5Монако
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Монако1 : 0
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Монако0 : 0
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 1 : 1Монако
05.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Монако2 : 2
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Париж3 : 3
24.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Париж1 : 2
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 1Париж
03.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Париж2 : 0
28.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 1 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1021
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1017
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

