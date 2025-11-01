00:28 ()
Осер - Марсель 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 22:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
01 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Осер
Марсель

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
16 Гвиана вр Донован Леон
20 Кот-д'Ивуар зщ Синали Дьоманде
4 Чили зщ Франсиско Сьерральта
92 Кот-д'Ивуар зщ Клеман Акпа
22 Норвегия зщ Фредрик Оппегорд
29 Франция пз Марвен Сеная
5 Франция пз Кевин Дануа
34 Франция пз Руди Матондо
7 Франция пз Хосуэ Казимир
23 Гана пз Ибрахим Осман
10 Мали нп Лассин Синайоко
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
28 Франция зщ Бенжамен Павар
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
21 Марокко зщ Найеф Агер
29 Испания зщ Поль Лирола
33 Италия зщ Эмерсон
17 Дания пз Мэттью О'Райли
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
34 Франция нп Робиниу Ваш
14 Бразилия нп Игор Пайшао
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Италия Роберто де Дзерби
Италия Андреа Мальдера
История личных встреч
22.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Осер3 : 0Марсель
08.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Марсель1 : 3Осер
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель2 : 1Осер
03.09.2022 Франция - Лига 1 6-й тур Осер0 : 2Марсель
10.02.2021 Кубок Франции 1/32 финала Осер0 : 2Марсель
13.05.2012 Франция - Лига 1 37-й тур Марсель3 : 0Осер
14.08.2011 Франция - Лига 1 2-й тур Осер2 : 2Марсель
01.05.2011 Франция - Лига 1 33-й тур Марсель1 : 1Осер
19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
11.12.2010 Франция - Лига 1 17-й тур Осер1 : 1Марсель
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 3 : 0Осер
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Осер0 : 1
19.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур 2 : 2Осер
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур Осер1 : 2
27.09.2025 Франция — Лига 1 6-й тур 2 : 0Осер
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Марсель2 : 2
25.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 2 : 1Марсель
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 2 : 1Марсель
18.10.2025 Франция — Лига 1 8-й тур Марсель6 : 2
04.10.2025 Франция — Лига 1 7-й тур 0 : 3Марсель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1021
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1017
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

