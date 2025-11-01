Осер - Марсель 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 22:05
Стадион: Аббе Дешам (Осер, Франция), вместимость: 23467
01 Ноября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Марсель, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Марсель
|16
|вр
|Донован Леон
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|4
|зщ
|Франсиско Сьерральта
|92
|зщ
|Клеман Акпа
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|29
|пз
|Марвен Сеная
|5
|пз
|Кевин Дануа
|34
|пз
|Руди Матондо
|7
|пз
|Хосуэ Казимир
|23
|пз
|Ибрахим Осман
|10
|нп
|Лассин Синайоко
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|29
|зщ
|Поль Лирола
|33
|зщ
|Эмерсон
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|34
|нп
|Робиниу Ваш
|14
|нп
|Игор Пайшао
Главные тренеры
|Кристоф Пеллиссье
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
История личных встреч
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 0
|08.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 3
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 2
|13.05.2012
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 0
|14.08.2011
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|2 : 2
|01.05.2011
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|19.01.2011
|Франция - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|11.12.2010
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|2 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 2
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|2 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|21
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|10
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5