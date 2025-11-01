00:28 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Аякс - Херенвен 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
01 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Аякс
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Бразилия зщ Лукас Роза
4 Япония зщ Коу Итакура
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
7 Испания пз Рауль Моро
10 Израиль пз Оскар Глух
16 Англия нп Джеймс Макконнелл
11 Бельгия нп Мика Годтс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
22 Нидерланды вр Bernt Klaverboer
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
6 Нидерланды пз Йорис ван Оверем
16 Швеция пз Marcus Linday
10 Нидерланды пз Ринго Мервелд
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
20 Дания нп Jacob Trenskow
9 Суринам нп Дилан Венте
7 Франция нп Максенс Ривера
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
История личных встреч
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Херенвен0 : 2Аякс
11.08.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс1 : 0Херенвен
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен3 : 2Аякс
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1Херенвен
12.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен2 : 4Аякс
10.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Аякс5 : 0Херенвен
11.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс5 : 0Херенвен
16.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 2Аякс
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен1 : 2Аякс
03.03.2021 Кубок Нидерландов 1/2 финала Херенвен0 : 3Аякс
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 3Аякс
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 5 : 1Аякс
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Аякс0 : 2
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 3 : 3Аякс
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 4 : 0Аякс
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Херенвен3 : 3
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 2 : 3Херенвен
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Херенвен2 : 1
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 2 : 2Херенвен
21.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Херенвен3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Утрехт1013
10 Гоу Эхед Иглс1013
11 Херенвен1013
12 Фортуна1013
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close