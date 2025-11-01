Аякс - Херенвен 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
01 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Лукас Роза
|4
|зщ
|Коу Итакура
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|7
|пз
|Рауль Моро
|10
|пз
|Оскар Глух
|16
|нп
|Джеймс Макконнелл
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|22
|вр
|Bernt Klaverboer
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|6
|пз
|Йорис ван Оверем
|16
|пз
|Marcus Linday
|10
|пз
|Ринго Мервелд
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|20
|нп
|Jacob Trenskow
|9
|нп
|Дилан Венте
|7
|нп
|Максенс Ривера
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 4
|10.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|03.03.2021
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|5 : 1
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|11
|Херенвен
|10
|13
|12
|Фортуна
|10
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3