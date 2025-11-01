Телстар - Эксельсиор 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Эксельсиор, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
|16.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|34-й тур
|1 : 1
|22.09.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 2
|17.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|3 : 3
|23.08.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 0
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 3
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|4 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|1 : 2
|20.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|10
|19
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Утрехт
|10
|13
|10
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|11
|Херенвен
|10
|13
|12
|Фортуна
|10
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3