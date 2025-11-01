00:29 ()
Телстар - Эксельсиор 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 22:00
01 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Телстар
Эксельсиор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Эксельсиор, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Эксельсиор
Роттердам
История личных встреч
16.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 34-й тур Телстар1 : 1Эксельсиор
22.09.2020 Нидерланды - Первый дивизион 4-й тур Эксельсиор1 : 2Телстар
17.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур Эксельсиор3 : 3Телстар
23.08.2019 Нидерланды - Первый дивизион 3-й тур Телстар3 : 0Эксельсиор
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Телстар
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Телстар2 : 3
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Телстар
28.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Телстар4 : 2
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 2 : 0Телстар
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 0Эксельсиор
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур Эксельсиор1 : 0
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур 2 : 1Эксельсиор
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Эксельсиор1 : 2
20.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур 1 : 2Эксельсиор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1019
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Утрехт1013
10 Гоу Эхед Иглс1013
11 Херенвен1013
12 Фортуна1013
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

