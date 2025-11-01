Насьонал - Фамаликан 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 1
|04.02.2018
|Португалия - Сегунда
|23-й тур
|3 : 2
|23.08.2017
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|3 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 3
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|9
|16
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|9
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|9
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1