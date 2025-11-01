00:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Насьонал - Фамаликан 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
01 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Клаудиу Перейра (Португалия)
Насьонал
Фамаликан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Фамаликан, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
История личных встреч
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Насьонал2 : 1Фамаликан
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0Насьонал
16.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан3 : 0Насьонал
30.01.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Насьонал2 : 1Фамаликан
04.02.2018 Португалия - Сегунда 23-й тур Фамаликан3 : 2Насьонал
23.08.2017 Португалия - Сегунда 4-й тур Насьонал3 : 0Фамаликан
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 1Насьонал
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал3 : 2
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 1Насьонал
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Насьонал1 : 2
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 1 : 0Насьонал
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Фамаликан2 : 0
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 0 : 3Фамаликан
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 1Фамаликан
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Фамаликан0 : 0
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал911
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close