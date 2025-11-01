00:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Риу Аве - Эшторил 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Риу Аве
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эшторил, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эшторил
Эшторил
1 Польша вр Цезарий Мишта
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
32 Чехия зщ Якуб Брабец
4 Англия зщ Джонатан Панзо
5 Греция зщ Андреас Нтои
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
18 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
1 Испания вр Хоэль Роблес
5 Бельгия зщ Антеф Тсунги
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
20 Португалия зщ Gonçalo Faria Costa
22 Португалия пз Pedro Carvalho
6 Испания пз Алехандро Орельяна
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия нп Жоау Карвалью
14 Франция нп Янис Беграуи
19 Португалия нп Andre Lacximicant
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил2 : 1Риу Аве
21.09.2024 Португалия — Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 2Эшторил
31.01.2024 Португалия — Примейра 19-й тур Риу Аве1 : 1Эшторил
20.08.2023 Португалия — Примейра 2-й тур Эшторил2 : 0Риу Аве
13.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
19.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Эшторил2 : 2Риу Аве
12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Риу Аве1 : 2Эшторил
30.03.2018 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве2 : 0Эшторил
04.11.2017 Португалия - Примейра 11-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
06.03.2017 Португалия - Примейра 24-й тур Эшторил0 : 2Риу Аве
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 2Риу Аве
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 2Риу Аве
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Риу Аве3 : 0
28.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 0 : 0Риу Аве
23.09.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 1 : 1Риу Аве
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил1 : 1
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Эшторил
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 2Эшторил
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эшторил0 : 1
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 2 : 0Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал911
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close