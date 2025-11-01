Риу Аве - Эшторил 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Эшторил, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Эшторил
Эшторил
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|32
|зщ
|Якуб Брабец
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|10
|пз
|Брандон Агилера
|18
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|1
|вр
|Хоэль Роблес
|5
|зщ
|Антеф Тсунги
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|20
|зщ
|Gonçalo Faria Costa
|22
|пз
|Pedro Carvalho
|6
|пз
|Алехандро Орельяна
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|нп
|Жоау Карвалью
|14
|нп
|Янис Беграуи
|19
|нп
|Andre Lacximicant
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|31.01.2024
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|2 : 0
|13.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|2 : 0
|19.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 2
|30.03.2018
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|04.11.2017
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|06.03.2017
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|28.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|9
|16
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|9
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|9
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1