00:29 ()
Онлайн трансляции
Пятница 31 октября
Суббота 01 ноября
Свернуть список

Каза Пия - Эштрела 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Каза Пия
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
22 Португалия вр Даниэл Азеведу
4 Португалия зщ Жоау Голарт
27 Бразилия зщ Кайке Роша
43 Бразилия зщ David Sousa
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
74 Гвинея-Бисау пз Ренату Ньяга
42 Колумбия пз Себастьян Перес
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
29 Франция нп Жереми Ливолан
10 Кабо-Верде нп Дейлон Роша Ливраменто
14 Португалия нп Мигел Соуза
40 Бразилия вр Renan Ribeiro
79 Болгария зщ Атанас Чернев
30 Бразилия зщ Луан Патрик
83 Бразилия зщ Otavio Fernandes
17 Гвинея-Бисау пз Жефферсун Энкада
6 Мавритания пз Умар Нгом
19 Португалия пз Паулу Морейра
55 Кабо-Верде пз Sidny Lopes Cabral
99 Нигерия нп Абрахам Маркус
98 Португалия нп Кикаш
18 Португалия нп Jorge Meireles
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0Эштрела
31.08.2024 Португалия — Примейра 4-й тур Эштрела0 : 1Каза Пия
08.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела3 : 1Каза Пия
08.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия0 : 1Эштрела
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 0Каза Пия
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия2 : 2
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 2 : 1Каза Пия
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия1 : 1
14.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 0 : 2Каза Пия
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела1 : 2
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 3 : 1Эштрела
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 2 : 0Эштрела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Эштрела3 : 0
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 0 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг922
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан916
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал911
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка910
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close