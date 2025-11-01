Каза Пия - Эштрела 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
01 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Эштрела, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Эштрела
Амадора
|22
|вр
|Даниэл Азеведу
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|27
|зщ
|Кайке Роша
|43
|зщ
|David Sousa
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|74
|пз
|Ренату Ньяга
|42
|пз
|Себастьян Перес
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|10
|нп
|Дейлон Роша Ливраменто
|14
|нп
|Мигел Соуза
|40
|вр
|Renan Ribeiro
|79
|зщ
|Атанас Чернев
|30
|зщ
|Луан Патрик
|83
|зщ
|Otavio Fernandes
|17
|пз
|Жефферсун Энкада
|6
|пз
|Умар Нгом
|19
|пз
|Паулу Морейра
|55
|пз
|Sidny Lopes Cabral
|99
|нп
|Абрахам Маркус
|98
|нп
|Кикаш
|18
|нп
|Jorge Meireles
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|08.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|14.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|3 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|9
|22
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|9
|16
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|9
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|9
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1