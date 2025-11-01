Сморгонь - Витебск 01 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Витебск, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
История личных встреч
|15.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|2 : 1
|28.09.2024
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 3
|10.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|16.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 0
|24.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|3 : 1
|28.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|0 : 1
|17.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|2 : 1
|04.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|0 : 1
|20.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|26
|58
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|26
|50
|4
|Динамо-Брест
|27
|48
|5
|Торпедо-БелАЗ
|26
|44
|6
|Ислочь
|26
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|26
|39
|9
|Гомель
|26
|36
|10
|БАТЭ
|26
|33
|11
|Арсенал Дз
|26
|29
|12
|Витебск
|26
|27
|13
|Нафтан
|26
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|26
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|27
|11