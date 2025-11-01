00:30 ()
Сморгонь - Витебск 01 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 01-11-2025 13:00
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
01 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Сморгонь
Витебск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Витебск, которое состоится 01 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
15.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Витебск2 : 1Сморгонь
28.09.2024 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь0 : 3Витебск
10.05.2024 Беларусь — Высшая лига 8-й тур Витебск0 : 1Сморгонь
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Сморгонь2 : 0Витебск
28.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Витебск5 : 0Сморгонь
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 2 : 2Сморгонь
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Сморгонь1 : 0
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 3 : 1Сморгонь
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Сморгонь1 : 0
24.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Сморгонь1 : 2
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Витебск0 : 1
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 1Витебск
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Витебск1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 0 : 1Витебск
20.09.2025 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Витебск1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2658
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2650
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2644
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Арсенал Дз2629
12 Витебск2627
13 Нафтан2625
14
Стыковая зона
Сморгонь2624
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

