01:47 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Спартак Кс - Черноморец 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 17-й тур
Спартак Кс
Черноморец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Черноморец, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Черноморец
Новороссийск
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Эдуард Рачикович Саркисов (и.о.)
Россия Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 2 : 2Спартак Кс
19.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур 1 : 0Спартак Кс
11.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур Спартак Кс1 : 1
04.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 0 : 0Спартак Кс
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Спартак Кс1 : 1
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Черноморец0 : 0
20.10.2025 Россия — Лига PARI 15-й тур Черноморец1 : 1
16.10.2025 Fonbet Кубок России 1/16 финала Черноморец1 : 2
12.10.2025 Россия — Лига PARI 14-й тур 2 : 0Черноморец
05.10.2025 Россия — Лига PARI 13-й тур 1 : 4Черноморец
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал1633
2
Повышение
Факел1633
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1630
4
Плей-офф за повышение
Родина1627
5 Ротор1626
6 КАМАЗ1626
7 Челябинск1625
8 СКА-Хабаровск1623
9 Шинник1722
10 Нефтехимик1619
11 Енисей1617
12 Арсенал Т1617
13 Черноморец1617
14 Уфа1616
15 Волга Ул1615
16
Зона вылета
Сокол1714
17
Зона вылета
Торпедо М1614
18
Зона вылета
Чайка1611

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close